МАУ изменила маршруты над Беларусью, а "Белавиа" отменила рейсы в Украину

"Международные авиалинии Украины" поддерживают запрет пролета над территорией Беларуси и прямых коммерческих рейсов в эту страну

После того, как Кабмин Украины запретил авиасообщение с Беларусь из-за принудительной посадки самолета Ryanair и дальнейшего ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изменит свои летные маршруты, которые проходят через белорусское воздушное пространство.

Реклама

Об этом сообщили на сайте авиаперевозчика.

Это коснется трех чартерных направлений: в Вильнюс (Литва), а также Хельсинки и Вааса (Финляндия). В связи с этим длительность этих рейсов станет дольше в среднем на 40 минут, несмотря на что стоимость авиабилетов не изменится. Отменять эти рейсы в МАУ тоже не планируют.

Рейсов в саму Беларусь авиакомпания не выполняет с 2019 года из-за их нерентабельности.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" поддерживает решение государства Украина о прекращении пролета над территорией Беларуси для всех украинских авиакомпаний и прекращения прямых коммерческих рейсов между Украиной и Беларусью", – подчеркнули в МАУ, отметив, что это решение синхронизировано с Евросоюзом.

Видео: Сегодня

Реклама

Кроме того, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в четыре украинских города.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, с 26 мая по 25 августа будут отменены все рейсы в и из Киева, Львова, Одессы и Харькова, а 25 мая не состоятся ночные рейсы B2 847 Минск – Киев и B2 833 Минск – Одесса.

Пассажирам, которые уже купили билеты на указанные даты, разрешат вернуть их за полную стоимость либо изменить дату вылета. По этим вопросам необходимо обращаться в места приобретения авиабилетов.

Напомним, что украинский лоукостер SkyUp Airlines тоже решил совершать свои спецрейсы в Финляндию в облет Беларуси.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске