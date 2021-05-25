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МАУ изменила маршруты над Беларусью, а "Белавиа" отменила рейсы в Украину

25 мая, 21:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Международные авиалинии Украины" поддерживают запрет пролета над территорией Беларуси и прямых коммерческих рейсов в эту страну

После того, как Кабмин Украины запретил авиасообщение с Беларусь из-за принудительной посадки самолета Ryanair и дальнейшего ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изменит свои летные маршруты, которые проходят через белорусское воздушное пространство.

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Об этом сообщили на сайте авиаперевозчика.

Это коснется трех чартерных направлений: в Вильнюс (Литва), а также Хельсинки и Вааса (Финляндия). В связи с этим длительность этих рейсов станет дольше в среднем на 40 минут, несмотря на что стоимость авиабилетов не изменится. Отменять эти рейсы в МАУ тоже не планируют.

Рейсов в саму Беларусь авиакомпания не выполняет с 2019 года из-за их нерентабельности.

"Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" поддерживает решение государства Украина о прекращении пролета над территорией Беларуси для всех украинских авиакомпаний и прекращения прямых коммерческих рейсов между Украиной и Беларусью", – подчеркнули в МАУ, отметив, что это решение синхронизировано с Евросоюзом.

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Кроме того, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в четыре украинских города.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, с 26 мая по 25 августа будут отменены все рейсы в и из Киева, Львова, Одессы и Харькова, а 25 мая не состоятся ночные рейсы B2 847 Минск – Киев и B2 833 Минск – Одесса.

Пассажирам, которые уже купили билеты на указанные даты, разрешат вернуть их за полную стоимость либо изменить дату вылета. По этим вопросам необходимо обращаться в места приобретения авиабилетов.

Напомним, что украинский лоукостер SkyUp Airlines тоже решил совершать свои спецрейсы в Финляндию в облет Беларуси.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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