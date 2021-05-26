МАУ відновили авіарейси до Варшави: пандемія більше не лякає

Рейси виконуватимуть з 18 червня по вівторках, п'ятницях і неділях

Літак української авіакомпанії МАУ / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Найбільший національний перевізник – Міжнародні авіалінії України – який змінив маршрути над Білоруссю через інцидент з авіалайнером Ryanair, з 18 червня відновлює рейси за маршрутом Київ – Варшава – Київ, призупинені через пандемію COVID-19.

Реклама

Як повідомила прес-служба компанії, ці рейси будуть виконувати по вівторках, п'ятницях і неділях. З Києва вильоти плануються о 09:55 (приліт о 10:30 за місцевим часом), з Варшави – о 14:05 (приліт о 16:35 за місцевим часом).

Зараз рейси з Києва до Варшави також виконують авіакомпанії Wizz Air, Ryanair і LOT.

Нагадаємо, за останній тиждень МАУ анонсувала три напрямки авіарейсів у найвіддаленіші куточки світу: ОАЕ, Узбекистан і Грецію.

В тренді Долар впевнено зростає: Нацбанк оновив курс валют

Також повідомлялося, що у вересні-2020 МАУ скасувала рейси до Варшави. Окрім того, було закрито сполучення з Венецією, Стокгольмом, Копенгагеном, Гельсінкі, Неаполем, Цюріхом, Будапештом, Тбілісі, Ларнакою, Франкфуртом і Віднем.

Реклама

Також нагадаємо, що 20 травня авіалайнер МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі: