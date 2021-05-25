МАУ змінила маршрути над Білоруссю, а "Бєлавіа" скасувала рейси в Україну

"Міжнародні авіалінії України" підтримують заборону прольоту над територією Білорусі і прямих комерційних рейсів в цю країну

Після того, як Кабмін України заборонив авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку літака Ryanair і подальший арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" змінить свої льотні маршрути, які проходять через білоруський повітряний простір.

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Про це повідомили на сайті авіаперевізника.

Це торкнеться трьох чартерних напрямків: до Вільнюсу (Литва), а також Гельсінкі і Ваасу (Фінляндія). У зв'язку з цим тривалість цих рейсів стане довшою в середньому на 40 хвилин, незважаючи на що вартість авіаквитків не зміниться. Скасовувати ці рейси в МАУ теж не планують.

Рейсів в саму Білорусь авіакомпанія не виконує з 2019 року через їхню нерентабельність.

"Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" підтримує рішення Держави Україна щодо припинення прольоту над територією Білорусі для усіх українських авіакомпаній та припинення прямих комерційних рейсів між Україною та Білоруссю", – підкреслили в МАУ, зазначивши, що це рішення синхронізовано з Євросоюзом.

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Крім того, білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скасувала рейси в чотири українських міста.

Як повідомила прес-служба перевізника, з 26 травня по 25 серпня будуть скасовані всі рейси в та з Києва, Львова, Одеси і Харкова, а 25 травня не відбудуться нічні рейси B2 847 Мінськ – Київ і B2 833 Мінськ – Одеса.

Пасажирам, які вже купили квитки на зазначені дати, дозволять повернути їх за повну вартість або змінити дату вильоту. З цих питань необхідно звертатися в місця придбання авіаквитків.

Нагадаємо, що український лоукостер SkyUp Airlines теж вирішив здійснювати свої спецрейси до Фінляндії в обліт Білорусі.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську