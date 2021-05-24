Летимо по дині чи на пляж? МАУ відкрили три нові напрямки до екзотичних країн

Двічі на тиждень з найбільших міст України можна буде вирушити до Рас-ель-Хайма на півночі ОАЕ

МАУ відкриває нові рейси з Києва і скасовує плату за зміну дати вильоту / Фото: Depositphotos

Найбільший національний перевізник – Міжнародні авіалінії України – за останні кілька днів анонсував одразу три напрямки авіарейсів у віддалені куточки світу: до Об’єднаних Арабських Еміратів, Узбекистану та Греції.

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Про це авіакомпанія пише у своєму Telegram-каналі.

Так, через місяць можна полетіти до Рас-ель-Хайма, емірату на півночі ОАЕ, де є десятки кілометрів пляжів на берегах Аравійського півострова, світові бренди готелів, мангрові ліси, перлинні ферми, пустелі, гори та найдовший зіплайн у світі (спуск з використанням сили гравітації по сталевому тросу з відривом від землі. – Ред.).

Польоти будуть здійснюватися з 24 червня щопонеділка та щочетверга з усіх великих міст України. Вартість квитка – від 3812 грн. Для в’їзду до країни треба мати негативний ПЦР-тест та медичне страхування, що покриває лікування COVID-19.

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З 18 червня стартують авіарейси до Греції. Вартість квитка – від 2396 грн. Для в'їзду також потрібен негативний ПЦР-тест і страхування, що покриває лікування ковіду.

З 30 травня можна вирушити до Ташкента, столиці Узбекистану, відомого найсмачнішими у світі динями, національною стравою, яку включено до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Вартість квитка – від 6611 грн.

Для в’їзду до Узбекистану необхідно заздалегідь роздрукувати та заповнити спеціальну форму Acknowledgement, в якій вказати персональні дані, зазначити місце перебування в Узбекистані протягом 14 днів та взяти на себе зобов'язання дотримуватися обмежувального та санітарно-протиепідемічного режиму. У разі порушення загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, МАУ розглядають можливість відновити польоти з Києва до Тель-Авіва з 24 травня.

Також нагадаємо, 20 травня авіалайнер МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі:

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