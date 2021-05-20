МАУ може відновити рейси до Ізраїлю

Авіаперевізник обіцяє кожні 48 годин переглядати свою заборону на польоти – які рейси можуть відновити

Літак авіакомпанії МАУ в аеропорту / Фото: Depositphotos

Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розглядає можливість відновити польоти з Києва до Тель-Авіва з 24 травня.

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Про це повідомляє пресслужба МАУ.

"МАУ спостерігає позитивну тенденцію в нормалізації ситуації. Тому після проведення внутрішньої оцінки ризиків, врахування чинних норм аеропорту імені Бен-Гуріона та повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю, МАУ розглядає можливість відновлення рейсів з 24 травня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

Авіакомпанія планує виконати рейси Київ – Тель-Авів – Київ за наступним графіком: Київ – Тель-Авів – 24, 26, 30 і 31 травня; Тель-Авів – Київ – 25, 27, 31 травня.

Рейси Одеса – Тель-Авів – Одеса скасовані до 31 травня 2021 року включно. Авіакомпанія кожні 48 годин переглядає рішення про виконання рейсів, враховуючи поновлення щодо обмежень рейсів в аеропорту Тель-Авіва.

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Нагадаємо, через бойові дій між Ізраїлем і Палестиною Міністерство закордонних справ закликало українців відмовитися від поїздок в ці країни.