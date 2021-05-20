МАУ может возобновить рейсы в Израиль

Авиаперевозчик обещает каждые 48 часов пересматривать свой запрет на полеты – какие рейсы могут возобновить

Самолет авиакомпании МАУ в аэропорту / Фото: Depositphotos

Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" рассматривает возможность возобновить полеты из Киева в Тель-Авив с 24 мая.

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Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"МАУ наблюдает положительную тенденцию в нормализации ситуации. Поэтому после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм аэропорта имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля, МАУ рассматривает возможность возобновления рейсов с 24 мая 2021 года", – говорится в сообщении.

Авиакомпания планирует выполнить рейсы Киев – Тель-Авив – Киев по следующему графику: Киев – Тель-Авив – 24, 26, 30 и 31 мая; Тель-Авив – Киев – 25, 27, 31 мая.

Рейсы Одесса – Тель-Авив – Одесса отменены по 31 мая 2021 года включительно. Авиакомпания каждые 48 часов пересматривает решение о выполнении рейсов, учитывая обновления относительно ограничений рейсов в аэропорту Тель-Авива.

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Напомним, из-за боевых действий между Израилем и Палестиной Министерство иностранных дел призвало украинцев отказаться от поездок в эти страны.