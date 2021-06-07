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У МАУ передумали – рейсів з України до Польщі не буде

7 червня, 21:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На рішення авіакомпанії вплинула ситуація з необхідністю облітати повітряний простір Білорусі після інциденту з літаком Ryanair

Літак української авіакомпанії МАУ

Літак української авіакомпанії МАУ / Фото: facebook.com/flyuia.ua

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) призупинила відновлення рейсів між Україною і Польщею, яке планувалося на 18 червня. Йдеться про рейси Київ – Варшава – Київ. В компанії пояснили, що причиною рішення стала ситуація, що виникла в зв'язку з необхідністю обльоту території Білорусі.

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"МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують в/з Польщі, так і трансферних пасажирів, що прямують з пересадкою в Польщі або Україні. В разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені" , – йдеться в повідомленні.

Наразі рейси з Києва до Варшави виконують авіакомпанії Wizz Air, Ryanair і LOT.

Нагадаємо, у вересні-2020 МАУ скасувала рейси до Варшави через пандемію коронавірусу. Крім того, було закрито сполучення з Венецією, Стокгольмом, Копенгагеном, Гельсінкі, Неаполем, Цюріхом, Будапештом, Тбілісі, Ларнакою, Франкфуртом і Віднем.

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Крім того, через примусову посадку борту Ryanair в Мінську з 26 травня Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю. А опівночі з 28 на 29 травня ввела повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками. Тамож країни ЄС з 5 червня заборонили польоти повітряних суден над територією Білорусі. Авіакомпаніям з цієї країни тепер теж не можна літати в повітряному просторі ЄС.

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Тим часом деякі європейські країни відкрилися для подорожей вакцинованих українському з негативним ПЛР-тестом. Детальніше дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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