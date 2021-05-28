Україна повністю закриє небо для білоруських літаків

Білоруські лайнери не зможуть не тільки здійснювати посадку в українських аеропортах, але і пролітати над нашою країною транзитом

Україна опівночі з 28 на 29 травня введе повну заборону на використання свого повітряного простору білоруськими літаками. Тобто з 00:00 суботи літаки з Білорусі не зможуть пролітати над територією України навіть транзитом. Заборона вводиться через примусову посадку в Мінську літака Ryanair заради арешту білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 28 травня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків з 00:00 29 травня, повідомляють мої джерела. Тепер вони не зможуть летіти над Україною навіть транзитом", – повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, з 26 травня Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю. Перестали здійснюватися прямі рейси між країнами, а білоруським літакам заборонили посадку в українських аеропортах. Транзитні рейси літали, як і раніше.

Деякі держави теж відразу ж рекомендували своїм авіакомпаніям не літати через білоруський повітряний простір, ще низка країн планує про це офіційно заявити.

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