Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" запускает эвакуационные рейсы: куда можно выехать 8 марта

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 08:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С помощью эвакуационных поездов украинцы могут выехать из горячих точек
Эвакуационные рейсы 8 марта
Эвакуационные рейсы 8 марта / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.

Об этом информирует "Укрзализныця" на своей странице в Facebook.

Реклама

8 марта ситуация относительно остается стабильной, и все поезда должны уехать в срок. Однако их график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы по необходимости.

Рейсы по ст. Киев:

  • 12:06 — №45 Ужгород – Лиман.
  • 13:34 — №114/142 Лиман – Львов.
  • 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск.
  • 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский.
  • 15:02 — №55 Киев – Рахов.
  • 17:00 — №743 Киев – Львов.
  • 17:12 — №13 Киев – Солотвино.
  • 17:42 — №792 Киев – Кременчуг.
  • 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий.
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород.
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск.
  • 19:48 — №95 Киев – Рахов.
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород.
  • 20:12 — №49 Киев – Трускавец.
  • 20:21 — №59 Киев – Чоп.
  • 20:21 — №57 Киев – Ворохта.
  • 21:07 — №38 Киев – Запорожье.
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса.
  • 21:22 — №97 Киев – Ковель.
  • 22:03 — №149 Полтава – Черновцы.
  • 22:10 — №17 Харьков – Ужгород.
  • 22:22 — №7 Киев – Черновцы.
  • 22:37 – №91 Киев – Львов.
  • 22:47 — №46 Ужгород – Лиман.
  • 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий.

Рейсы по ст. Харьков:

  • 09:15 №090 Одесса – Лиман.
  • 09:40 – № 229/230 Харьков – Ужгород.
  • 10:30 — №796 Днепр – Бахмут.
  • 11:00 – № 207/208 Харьков – Львов.
  • 12:00 – № 239/240 Харьков – Тернополь.
  • 12:36 — №46 Лисичанск – Ужгород.
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов.
  • 14:39 — №114, 142 Львов – Лиман.
  • 15:00 – №219 Харьков – Львов.
  • 15:09 – №17 Харьков – Ужгород.
  • 17:00 — №723 Харьков – Львов.
  • 19:27 — №796 Харьков – Днепр.
  • 20:15 — №021 Харьков – Трускавец.
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса.
  • 22:40 — №45 Ужгород – Лисичанск.
  • 22:46 — №090 Лисичанск – Одесса.

Рейсы по ст. Запорожье:

  • 12:20 — №223 Запорожье – Львов.
  • 14:00 — №227 Запорожье — Ковель.
  • 14:45 — №004 Запорожье – Ужгород.
  • 16:05 — №068 Запорожье – Львов.
  • 16:05 — №088 Запорожье — Ковель.
  • 21:38 — №038 Запорожье – Киев.
  • 22:26 — №070 Львов – Запорожье.

Рейсы по ст. Днепр:

  • 12:00 — №201 Днепр – Львов.
  • 14:00 — №732 Днепр – Львов.
  • 15:00 — №212 Днепр — Трускавец.
  • 16:39 – №6 Запорожье – Ужгород.

Рейсы из Кривого Рога:

  • 10:30 — №915/916 Кривой Рог – Хелм.
  • 14:00 — №222/221 Кривой Рог – Львов.
  • 19:08 — №229/230 Кривой Рог – Ужгород.
  • 20:00 — №206/205 Кривой Рог – Чоп.

Рейсы по ст. Одесса:

  • 22:32 — №238/237 Одесса – Ужгород.

Эвакуационные электрички

Эвакуационные электрички будут курсировать:

  • на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
  • из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
  • из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Реклама

Посадка на рейсы "Укрзализныци"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест в поезд могут сесть и остальные пассажиры.

Ранее мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Еще один удар по экономике! В Сингапуре запретили торги ценными бумагами "Газпрома" София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Как во время войны выехать за границу — список рейсов "Укрзализныци" 8 марта Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Как пополнить счет на мобильном без интернета – инструкция Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Деградация экономики РФ началась еще при молодом Путине. А сейчас эта деградация благодаря гигантской коррупции вылезет через обычные житейские проблемы.

Цитата на segodnya.ua
Эрик Найман, экономист
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38429.3

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2528.15

Litecoin (LTC)

99.96

Ripple (XRP)

0.72

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич. Во время боя за Гостомель, рискуя жизнью, прикрыл боевых товарищей и уничтожил скопление техники противника. Получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Содоль Юрий. Командующий Морской пехоты. В боях за Волноваху спас сотни украинских бойцов от оцепления, организовал успешное контрнаступление, вывел людей из-под удара врага, за что получил звание Герой Украины. Защищает родной Мариуполь.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять