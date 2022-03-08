"Укрзализныця" запускает эвакуационные рейсы: куда можно выехать 8 марта

С помощью эвакуационных поездов украинцы могут выехать из горячих точек

Эвакуационные рейсы 8 марта / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.

Об этом информирует "Укрзализныця" на своей странице в Facebook.

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8 марта ситуация относительно остается стабильной, и все поезда должны уехать в срок. Однако их график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы по необходимости.

Рейсы по ст. Киев:

12:06 — №45 Ужгород – Лиман.

13:34 — №114/142 Лиман – Львов.

14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск.

14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский.

15:02 — №55 Киев – Рахов.

17:00 — №743 Киев – Львов.

17:12 — №13 Киев – Солотвино.

17:42 — №792 Киев – Кременчуг.

17:42 — №790 Киев – Кропивницкий.

18:30 – №81 Киев – Ужгород.

19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск.

19:48 — №95 Киев – Рахов.

20:05 – №29 Киев – Ужгород.

20:12 — №49 Киев – Трускавец.

20:21 — №59 Киев – Чоп.

20:21 — №57 Киев – Ворохта.

21:07 — №38 Киев – Запорожье.

21:15 – №105 Киев – Одесса.

21:22 — №97 Киев – Ковель.

22:03 — №149 Полтава – Черновцы.

22:10 — №17 Харьков – Ужгород.

22:22 — №7 Киев – Черновцы.

22:37 – №91 Киев – Львов.

22:47 — №46 Ужгород – Лиман.

23:46 — №771 Киев – Хмельницкий.

Рейсы по ст. Харьков:

09:15 №090 Одесса – Лиман.

09:40 – № 229/230 Харьков – Ужгород.

10:30 — №796 Днепр – Бахмут.

11:00 – № 207/208 Харьков – Львов.

12:00 – № 239/240 Харьков – Тернополь.

12:36 — №46 Лисичанск – Ужгород.

14:00 – ИС+ Харьков – Львов.

14:39 — №114, 142 Львов – Лиман.

15:00 – №219 Харьков – Львов.

15:09 – №17 Харьков – Ужгород.

17:00 — №723 Харьков – Львов.

19:27 — №796 Харьков – Днепр.

20:15 — №021 Харьков – Трускавец.

21:43 – №7 Харьков – Одесса.

22:40 — №45 Ужгород – Лисичанск.

22:46 — №090 Лисичанск – Одесса.

Рейсы по ст. Запорожье:

12:20 — №223 Запорожье – Львов.

14:00 — №227 Запорожье — Ковель.

14:45 — №004 Запорожье – Ужгород.

16:05 — №068 Запорожье – Львов.

16:05 — №088 Запорожье — Ковель.

21:38 — №038 Запорожье – Киев.

22:26 — №070 Львов – Запорожье.

Рейсы по ст. Днепр:

12:00 — №201 Днепр – Львов.

14:00 — №732 Днепр – Львов.

15:00 — №212 Днепр — Трускавец.

16:39 – №6 Запорожье – Ужгород.

Рейсы из Кривого Рога:

10:30 — №915/916 Кривой Рог – Хелм.

14:00 — №222/221 Кривой Рог – Львов.

19:08 — №229/230 Кривой Рог – Ужгород.

20:00 — №206/205 Кривой Рог – Чоп.

Рейсы по ст. Одесса:

22:32 — №238/237 Одесса – Ужгород.

Эвакуационные электрички

Эвакуационные электрички будут курсировать:

на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

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Посадка на рейсы "Укрзализныци"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест в поезд могут сесть и остальные пассажиры.

Ранее мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.

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Также мы рассказывали, "Укрзализныця" запускает сервис отправки и доставки гуманитарной помощи "#залізна_допомога".