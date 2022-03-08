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"Укрзалізниця" запускає евакуаційні рейси: куди можна виїхати 8 березня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 08:34
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За допомогою евакуаційний поїздів українці можуть виїхати з гарячих точок
Евакуаційні рейси 8 березня
Евакуаційні рейси 8 березня / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" попри введення воєнного стану працює за графіком та продовжує стабільний рух потягів.

Про це інформує "Укрзалізниця" на своїй сторінці у Facebook.

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8 березня ситуація відносно залишається стабільною, та всі потяги повинні виїхати вчасно. Проте їхній графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, крім того, "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.

Рейси по ст. Київ:

  • 12:06 – №45 Ужгород – Лиман.
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львів.
  • 14:07 – №749 Київ – Івано-Франківськ.
  • 14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський.
  • 15:02 – №55 Київ – Рахів.
  • 17:00 – №743 Київ – Львів.
  • 17:12 – №13 Київ – Солотвино.
  • 17:42 – №792 Київ – Кременчук.
  • 17:42 – №790 Київ – Кропивницький.
  • 18:30 – №81 Київ – Ужгород.
  • 19:06 – №44 Київ – Івано-Франківськ.
  • 19:48 – №95 Київ – Рахів.
  • 20:05 – №29 Київ – Ужгород.
  • 20:12 – №49 Київ – Трускавець.
  • 20:21 – №59 Київ – Чоп.
  • 20:21 – №57 Київ – Ворохта.
  • 21:07 – №38 Київ – Запоріжжя.
  • 21:15 – №105 Київ – Одеса.
  • 21:22 – №97 Київ – Ковель.
  • 22:03 – №149 Полтава – Чернівці.
  • 22:10 – №17 Харків – Ужгород.
  • 22:22 – №7 Київ – Чернівці.
  • 22:37 – №91 Київ – Львів.
  • 22:47 – №46 Ужгород – Лиман.
  • 23:46 – №771 Київ – Хмельницький.

Рейси по ст. Харків:

  • 09:15 – №090 Одеса – Лиман.
  • 09:40 – № 229/230 Харків – Ужгород.
  • 10:30 – №796 Дніпро – Бахмут.
  • 11:00 – № 207/208 Харків – Львов.
  • 12:00 – № 239/240 Харків – Тернопіль.
  • 12:36 – №46 Лисичанськ – Ужгород.
  • 14:00 – ІС+ Харків – Львів.
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман.
  • 15:00 – №219 Харків – Львів.
  • 15:09 – №17 Харків – Ужгород.
  • 17:00 – №723 Харків – Львів.
  • 19:27 – №796 Харків – Дніпро.
  • 20:15 – №021 Харків – Трускавець.
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса.
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лисичанськ.
  • 22:46 – №090 Лисичанськ – Одеса.

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 12:20 – №223 Запоріжжя – Львів.
  • 14:00 – №227 Запоріжжя – Ковель.
  • 14:45 – №004 Запоріжжя – Ужгород.
  • 16:05 – №068 Запоріжжя – Львів.
  • 16:05 – №088 Запоріжжя – Ковель.
  • 21:38 – №038 Запоріжжя – Київ.
  • 22:26 – №070 Львів – Запоріжжя.

Рейси по ст. Дніпро:

  • 12:00 – №201 Дніпро – Львів.
  • 14:00 – №732 Дніпро – Львів.
  • 15:00 – №212 Дніпро – Трускавець.
  • 16:39 – №6 Запоріжжя – Ужгород.

Рейси з Кривого Рога:

  • 10:30 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм.
  • 14:00 – №222/221 Кривий Ріг – Львів.
  • 19:08 – №229/230 Кривий Ріг – Ужгород.
  • 20:00 – №206/205 Кривий Ріг – Чоп.

Рейси по ст. Одеса:

  • 22:32 – №238/237 Одеса – Ужгород.

Евакуаційні електрички

Евакуаційні електрички курсуватимуть:

  • на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
  • з Харкова до Львова з пересадкою у Вінниці;
  • з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою у Бердичеві.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

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Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.

Раніше ми писали, що в 11 країнах Європи запровадили безкоштовний проїзд на залізниці для українців. Щоб скористатися пропозицією, достатньо показати паспорт.

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