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"Укрзализныця" запускает еще один поезд "Интерсити": маршрут и расписание

13 июля 2021 18:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Уже с 17 июля появится еще один поезд, который будет курсировать ежедневно с 17 июля

В Геническ будет курсировать еще один поезд "Интерсити". Коллаж: "Сегодня"

В Геническ будет курсировать еще один поезд "Интерсити". Коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Интерсити", который будет следовать из Харьков в Геническ ежедневно с 17 июля.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Так, из Харькова поезд будет отправляться в 6:29 и прибывать в Геническ в 13:26. Из Геническа поезд будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.

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Также поезд будет останавливаться на таких станциях:

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  • Запорожье;
  • Мелитополь;
  • Новоалексеевка.
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Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов , связавших морское побережье с удаленными уголками страны.

Также "Укрзализныця" возобновила сообщение Черкассы – Львов. Больше о новом маршруте смотрите в сюжете "Сегодня":

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