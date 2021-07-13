"Укрзализныця" запускает еще один поезд "Интерсити": маршрут и расписание

В Геническ будет курсировать еще один поезд "Интерсити". Коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд "Интерсити", который будет следовать из Харьков в Геническ ежедневно с 17 июля.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.
Так, из Харькова поезд будет отправляться в 6:29 и прибывать в Геническ в 13:26. Из Геническа поезд будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34.
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Также поезд будет останавливаться на таких станциях:
- Лозовая;
- Павлоград;
- Синельниково;
- Запорожье;
- Мелитополь;
- Новоалексеевка.
Напомним, в начале лета "Укрзализныця" назначила больше десятка "курортных" поездов , связавших морское побережье с удаленными уголками страны.
Также "Укрзализныця" возобновила сообщение Черкассы – Львов. Больше о новом маршруте смотрите в сюжете "Сегодня":