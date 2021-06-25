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"Укрзализныця" разрешила выбирать билеты в вагоны с кондиционером. Как это сделать

25 июня 2021 7:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В компании объяснили, какой должна быть оптимальная температура воздуха в поезде, и что делать, если кондиционер не работает

Пассажиры "Укрзализныци" (УЗ) получили возможность выбрать вагон с кондиционером при покупке билета на поезд. Сделать это можно в системе booking.uz.gov.ua. Также можно уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе.

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"Покупая билеты на поезд, клиенты "Укрзализныци" могут проверить наличие кондиционера в вагоне... В системе booking.uz.gov.ua вагоны без кондиционирования имеют соответствующую отметку на странице выбора места, рядом с типом вагона", - сообщила пресс-служба УЗ.

Почти половина вагонов УЗ оборудована системами кондиционирования, в том числе они установлены во всех поездах "Интерсити+". Кроме того, такие системы устанавливаются во всех новых вагонах, которые покупает УЗ, а также прошедших модернизацию.

Какой должна быть температура воздуха в вагоне

В вагоне с кондиционером температура должна быть от +22 до +26°C.

"В начале путешествия она может быть больше, ведь кондиционирование включается после отправления поезда, и нужно время, около 20 минут, на охлаждение воздуха в вагоне", – уточнили в УЗ.

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Оптимальная температура в вагоне – до 26 градусов

Оптимальная температура в вагоне – до 26 градусов / Фото: Укрзализныця

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В вагонах, которые не оборудованы кондиционерами, должны открываться окна (кроме аварийных выходов и самых старых вагонов с деревянными окнами).

Если во время поездки возникли проблемы или в вагоне повышенная температура, пассажиры могут обращаться к проводнику или начальнику поезда.

Напомним, с 24 июня "Укрзализныця" запустила новый поезд, который соединил Авдеевку и Днепр.

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