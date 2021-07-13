Русский
$ 27,29
32,35
  1. Новини економіки
  2. Новини транспорту

"Укрзалізниця" запускає ще один поїзд "Інтерсіті": маршрут і розклад

13 липня 2021 18:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вже з 17 липня з'явиться ще один поїзд, який курсуватиме щоденно з 17 липня

В Генічеськ курсуватиме ще один потяг "Інтерсіті". Колаж: "Сьогодні"

В Генічеськ курсуватиме ще один потяг "Інтерсіті". Колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд "Інтерсіті", який слідуватиме з Харківа до Генічеська щодня з 17 липня.

Реклама

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Так, з Харкова поїзд вирушатиме о 6:29 і прибуватиме в Генічеськ о 13:26. З Генічеська поїзд відправлятиметься о 14:04 і прибуватиме до Харкова о 21:34.

Читайте також:

"Укрзалізниця" дозволила вибирати квитки у вагони з кондиціонером. Як це зробити

Не пропусти!
В тренді
Долар і євро почали дешевшати: курс валют НБУ
Долар не змінився в ціні за тиждень
Реклама

Також поїзд зупинятиметься на таких станціях:

  • Лозова;
  • Павлоград;
  • Синельникове;
  • Запоріжжя;
  • Мелітополь;
  • Новоолексіївка.

Нагадаємо, на початку літа "Укрзалізниця" призначила більше десятка "курортних" поїздів, зв'язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.

Також "Укрзалізниця" відновила повідомлення Черкаси – Львів. Більше про новий маршрут дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Осад залишився: десяткам пасажирів не вистачило місць у поїзді
Осад залишився: десяткам пасажирів не вистачило місць у поїзді "Укрзалізниці"Україна
"Укрзалізниця" запустила першу в Україні інклюзивну електричку: як вона виглядає (фото)Транспорт
Ціни від п'яти євро. Лоукостери Ryanair і Wizz Air влаштували літній розпродаж квитків
Ціни від п'яти євро. Лоукостери Ryanair і Wizz Air влаштували літній розпродаж квитківТранспорт
"Щось сталося?": Потяги до Києва масово запізнюютьсяТранспорт
"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд до моря (розклад)Транспорт
Національних авіакомпаній більше немає. Засновник Wizz Air дав пораду лоукостеру SkyUp
Національних авіакомпаній більше немає. Засновник Wizz Air дав пораду лоукостеру SkyUpТранспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти