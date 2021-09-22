"Укрзализныця" возобновила движение поездов до станции Скотоватая после обстрелов

С 9 сентября маршруты были ограничены до станции Фенольная из-за артобстрела на Донбассе

Пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" с 23 сентября восстанавливает график движения пригородных поездов, маршруты которых были ограничены из-за обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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К обычному графику движения возвращаются такие поезда:

№6011/6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая;

№6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск.

"С 9 сентября их маршрут был ограничен до станции Фенольная из-за артобстрела, который велся с тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории", – сообщили в УЗ.

Обстрел на Донбассе

Утром 28 августа начался обстрел. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников не было. Один украинский военный получил осколочное ранение.

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С субботы, 4 сентября, "Укрзализныця" восстановила обычный график движения поездов, направляющихся в Авдеевку.

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