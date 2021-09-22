"Укрзалізниця" відновила рух потягів до станції Скотувата після обстрілів

З 9 вересня маршрути були обмежені до станції Фенольна через артобстріл на Донбасі

Приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" з 23 вересня відновлює графік руху приміських поїздів, маршрути яких були обмежені через обстріли в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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До звичайного графіку руху повертаються такі поїзди:

№6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова;

№6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ.

"З 9 вересня їх маршрут був обмежений до станції Фенольна через артобстріл, який вівся з важкого виду озброєння з непідконтрольною Україні території" , – повідомили в УЗ.

Обстріл на Донбасі

Вранці 28 серпня розпочався обстріл. Працівники станції Авдіївка і пасажири були евакуйовані в укриття. Постраждалих серед залізничників не було. Один український військовий отримав осколкове поранення.

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З суботи, 4 вересня, "Укрзалізниця" відновила звичайний графік руху поїздів, що прямують в Авдіївку.

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