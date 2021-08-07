Укрзалізниця завершить електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка до 2022 року

Тепер до Сміли і Черкас потяги ходитимуть швидше. Колаж "Сьогодні"

В рамках президентської програми "Велике будівництво" "Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Цьогоріч із держбюджету виділено 72,8 млн грн на початок реалізації цього проекту. Наразі триває розробка проєктно-кошторисної документації, та після експертизи стартує активна фаза робіт. Усі роботи з електрифікації цієї майже 40-кілометрової дільниці плануємо завершити в першому кварталі 2022 року", – цитує пресслужба в.о. голови правління компанії Івана Юрика.

Він також додав, що електрифікація ділянки Ковель – Ізов – Держкордон, Долинська – Миколаїв, а тепер і Черкаси – ім. Т. Шевченка дала старт великій електрифікації залізничних колій в Україні.

Що це дає

"Всі ці проєкти покликані зменшити викиди в навколишнє середовище і знизити експлуатаційні витрати. Зокрема, завдяки електрифікації ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка буде значно покращено залізничне пасажирське сполучення в регіоні і розвантажені автодороги. Це важливий проєкт для регіону і всієї України", – резюмував Юрик.

Наразі на ділянці між Черкасами і станцією ім. Т. Шевченка курсують приміські поїзди, чотири регіональних поїзди, два поїзди, що прямують з Києва до Одеси і зі Львова до Черкас, а також вантажні поїзди.

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Загальна протяжність експлуатаційної дільниці ст. Черкаси – ст. ім. Тараса Шевченка 34 км. Крім станцій ім. Тараса Шевченка і Черкаси, на ділянці також розташовано дві залізничні станції, Сміла та Білозір'я. Всі чотири станції були введені в експлуатацію 1876 року.

Нагадаємо, що останнім часом УЗ запустила низку нових потягів у південному напрямку: