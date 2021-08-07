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Укрзалізниця завершить електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка до 2022 року

7 серпня 2021 10:45

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

В Україні стартувала велика електрифікація залізничних колій

Тепер до Сміли і Черкас потяги ходитимуть швидше. Колаж "Сьогодні"

Тепер до Сміли і Черкас потяги ходитимуть швидше. Колаж "Сьогодні"

В рамках президентської програми "Велике будівництво" "Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище. Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Цьогоріч із держбюджету виділено 72,8 млн грн на початок реалізації цього проекту. Наразі триває розробка проєктно-кошторисної документації, та після експертизи стартує активна фаза робіт. Усі роботи з електрифікації цієї майже 40-кілометрової дільниці плануємо завершити в першому кварталі 2022 року", – цитує пресслужба в.о. голови правління компанії Івана Юрика.

Він також додав, що електрифікація ділянки Ковель – Ізов – Держкордон, Долинська – Миколаїв, а тепер і Черкаси – ім. Т. Шевченка дала старт великій електрифікації залізничних колій в Україні.

Що це дає

"Всі ці проєкти покликані зменшити викиди в навколишнє середовище і знизити експлуатаційні витрати. Зокрема, завдяки електрифікації ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка буде значно покращено залізничне пасажирське сполучення в регіоні і розвантажені автодороги. Це важливий проєкт для регіону і всієї України", – резюмував Юрик.

Наразі на ділянці між Черкасами і станцією ім. Т. Шевченка курсують приміські поїзди, чотири регіональних поїзди, два поїзди, що прямують з Києва до Одеси і зі Львова до Черкас, а також вантажні поїзди.

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Загальна протяжність експлуатаційної дільниці ст. Черкаси – ст. ім. Тараса Шевченка 34 км. Крім станцій ім. Тараса Шевченка і Черкаси, на ділянці також розташовано дві залізничні станції, Сміла та Білозір'я. Всі чотири станції були введені в експлуатацію 1876 року.

Нагадаємо, що останнім часом УЗ запустила низку нових потягів у південному напрямку:

  • Новий склад курсуватиме з Чернівців до Одеси. Перші рейси відбудуться 7 і 9 серпня, а 15 серпня і до кінця літа потяг курсуватиме через день – по непарних числах. Час у дорозі становитиме 15 годин 41 хвилину.
  • З 6 серпня потяг №217/218 здійснює нічні рейси з Києва до Рахова і Одеси, а також у зворотному напрямку. Вирушатиме склад зі столиці по парних числах о 14:28. А в зворотному напрямку з Рахова – по непарних числах о 18:20.
  • З 4 серпня між Львовом і Херсоном почне курсувати додатковий потяг № 110/109. Зі Львова потяг відправлятиметься по парних числах о 16:21 і прибуватиме до Херсона об 11:42. У зворотному напрямку склад курсуватиме по непарних числах: о 12:40 відправлятиметься з Херсона і прибуватиме до Львова о 08:38.

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