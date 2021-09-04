"Укрзализныця" возобновила движение поездов из Авдеевки: маршруты и графики

С субботы, 4 сентября, "Укрзализныця" восстанавливает обычный график движения поездов, направляющихся в Авдеевку.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Восстанавливаем уже с 4 сентября поезда №136/135 Киев – Авдеевка, №825/826 Днепр – Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", – говорится в сообщении.
Отметим, что ограничение движения для этих поездов ввели 28 августа из-за артобстрелов, которые велись с неподконтрольной Украине территории Донецкой области. До 3 сентября включительно поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 – до станции Очеретино.
Обстрел на Донбассе
Утром 28 августа начался обстрел. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников не было. Один украинский военный получил осколочное ранение.
Ближайшие планы "Укрзализныци"
Сейчас компания:
- закупает 100 пассажирских вагонов украинского производства;
- наращивает темпы капитально-восстановительных ремонтов;
- проектирует принципиально новые типы плацкартных вагонов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что:
- "Укрзализныця" начала тестировать поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички.
- в пределах президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду.