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"Укрзализныця" возобновила движение поездов из Авдеевки: маршруты и графики

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
4 сентября, 11:02
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До 3 сентября включительно поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 – до станции Очеретино
Ограничение движения ввели 28 серпня / Фото: коллаж "Сегодня"
Ограничение движения ввели 28 серпня / Фото: коллаж "Сегодня"

С субботы, 4 сентября, "Укрзализныця" восстанавливает обычный график движения поездов, направляющихся в Авдеевку.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Восстанавливаем уже с 4 сентября поезда №136/135 Киев – Авдеевка, №825/826 Днепр – Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", – говорится в сообщении.

Отметим, что ограничение движения для этих поездов ввели 28 августа из-за артобстрелов, которые велись с неподконтрольной Украине территории Донецкой области. До 3 сентября включительно поезд №136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд №825/826 – до станции Очеретино.

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Утром 28 августа начался обстрел. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников не было. Один украинский военный получил осколочное ранение.

Ближайшие планы "Укрзализныци"

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Сейчас компания:

  • закупает 100 пассажирских вагонов украинского производства;
  • наращивает темпы капитально-восстановительных ремонтов;
  • проектирует принципиально новые типы плацкартных вагонов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что:

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