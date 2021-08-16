"Укрзализныця" открыла продажу билетов на "запасные" полки в плацкарте

В плацкартных вагонах увеличилось количество мест, на которые продают пассажирские билеты

В плацкартных вагонах фактически стало на 2 места больше / Фото: Сегодня, Укрзализныця

"Укрзализныця" (УЗ) начала продавать билеты на места № 53 и № 54 в плацкартных вагонах. Ранее эти полки использовались для провоза безбилетных и хранения грязного белья.

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Об этом свидетельствуют данные системы онлайн-бронирования на сайте "Укрзализныци".

Места № 53-54 доступны для бронирования

Такое решение в УЗ приняли, чтобы уменьшить количество безбилетных и уменьшить невывоз пассажиров с курортов, отметил в Facebook журналист Александр Рудоманов.

"Теперь грязная постель будет находиться на нескольких верхних полках (не там, где находятся пассажиры)... Что даст продажа этих мест? В среднем до 20 свободных мест, уменьшит невывоз пассажиров из курортных направлений и условно + более 3 тысяч гривен за билеты с каждого поезда и 600 грн налогов. И в ежедневных масштабах это не маленькие цифры", – рассказал Рудоманов.

Новые вагоны

Кроме обновления правил продажи билетов, УЗ начала обновление вагонного парка. Один из составов, в котором вагоны уже обновили, курсирует как раз в курортную Одессу. С тем, как выглядит поезд, ознакомился известный блогер Олег Васильев.

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Поезд состоит из немецких вагонов, которые изготовлены в 1980-1990-х годах. Они предназначены для международных сообщений. В поезде:

по три кровати в купе;

рукомойник со смесителем;

розетка 220 В;

вешалка для одежды;

мультимедийная система;

панель индикации.

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