"Укрзализныця" открыла продажу билетов на "запасные" полки в плацкарте

"Укрзализныця" (УЗ) начала продавать билеты на места № 53 и № 54 в плацкартных вагонах. Ранее эти полки использовались для провоза безбилетных и хранения грязного белья.
Об этом свидетельствуют данные системы онлайн-бронирования на сайте "Укрзализныци".
Такое решение в УЗ приняли, чтобы уменьшить количество безбилетных и уменьшить невывоз пассажиров с курортов, отметил в Facebook журналист Александр Рудоманов.
"Теперь грязная постель будет находиться на нескольких верхних полках (не там, где находятся пассажиры)... Что даст продажа этих мест? В среднем до 20 свободных мест, уменьшит невывоз пассажиров из курортных направлений и условно + более 3 тысяч гривен за билеты с каждого поезда и 600 грн налогов. И в ежедневных масштабах это не маленькие цифры", – рассказал Рудоманов.
Новые вагоны
Кроме обновления правил продажи билетов, УЗ начала обновление вагонного парка. Один из составов, в котором вагоны уже обновили, курсирует как раз в курортную Одессу. С тем, как выглядит поезд, ознакомился известный блогер Олег Васильев.
Поезд состоит из немецких вагонов, которые изготовлены в 1980-1990-х годах. Они предназначены для международных сообщений. В поезде:
- по три кровати в купе;
- рукомойник со смесителем;
- розетка 220 В;
- вешалка для одежды;
- мультимедийная система;
- панель индикации.
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