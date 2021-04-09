Трассу Киев – Сумы начали приводить в порядок: где уже идет "Большая стройка"

В Сумской области продолжили ремонт дороги Н-07 – главного направления из Сум в Киев. Работы в Роменском районе ведутся в рамках программы президента "Большая стройка". В 2021 году планируется проведение работ на дороге Н-07 на участке от г. Ромны до с. Правдюки и на участке от с. Правдюки до пгт Недригайлов.

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Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА. При этом глава Сумской ОГА Василий Хома проинспектировал ход ремонта на двух участках главной магистрали области Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка.

Протяженность дороги "Киев – Сумы – Юнаковка" составляет 154 км. В течение двух последних лет на трассе был выполнен капитальный ремонт некоторых участков, а на участке возле села Правдюки заменили мостовой переход на водопропускную трубу.

"В этом году Служба автомобильных дорог в Сумской области запланировала ремонт более 200 км государственных дорог. А государственное предприятие "Дороги Сумщины" – еще более 60 км местных дорог. Кроме того, запланировано провести ремонты 170 тыс. кв. м коммунальных дорог в небольших городах и селах области. Очень важно сосредоточиться на ремонте тех дорог, по которым движутся школьные автобусы и автомобили экстренной помощи. Именно над этим мы сегодня и работаем", - отметил Хома.

Прямо сейчас ремонтные работы ведутся на территории Роменского района. Ремонт на этом участке способствует более комфортному пути к одному из крупнейших туристических магнитов Сумщины – исторического памятника "Пустовойтовка". Это село известно еще с 1252 года и стоит среди скифских курганов. Именно здесь родился последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский. В Роменском краеведческом музее хранится напрестольное Евангелие в ценной оправе, подаренное Калнышевским местной Троицкой церкви. Также в селе создан мемориал и музей великого земляка.

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На территории Роменского района также запланировано проведение текущего ремонта на участке в пределах пгт Недригайлов и проведения реконструкции на участке возле села Штеповка. Также в 2021 году планируется проведение текущего среднего ремонта на дороге Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны.

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Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год – построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Также сообщалось, что мост через Днепр в Запорожье откроют ко Дню Независимости:

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