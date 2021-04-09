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Трасу Київ – Суми почали приводити до ладу: де вже йде "Велике будівництво"

9 квітня, 11:38

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За останні два роки встигли зробити капремонт деяких ділянок

У Сумській області продовжили ремонт дороги Н-07 – головного напрямку з Сум до Києва. Роботи в Роменському районі ведуться в рамках програми президента "Велике будівництво". У 2021 році планується проведення робіт на дорозі Н-07 на ділянці від м Ромни до с. Правдюки і на ділянці від с. Правдюки до смт Недригайлів.

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Про це повідомила пресслужба Сумської ОДА. При цьому голова Сумської ОДА Василь Хома проінспектував хід ремонту на двох ділянках головної магістралі області Н-07 Київ – Суми – Юнаківка.

Протяжність дороги "Київ – Суми – Юнаківка" становить 154 км. Протягом двох останніх років на трасі був виконаний капітальний ремонт деяких ділянок, а на ділянці біля села Правдюки замінили мостовий перехід на водопропускну трубу.

"У цьому році Службою автомобільних доріг у Сумській області заплановано відремонтувати більше 200 кілометрів державних доріг. А державним підприємством "Дороги Сумщини" ще більше 60 кілометрів місцевих доріг. Крім того, заплановано провести ремонти 170 тисяч квадратних метрів комунальних доріг у невеличких містах та селах області. Дуже важливо зосередитися на ремонті тих доріг, якими рухаються шкільні автобуси та автомобілі екстреної допомоги. Саме над цим ми сьогодні й працюємо", – зазначив Хома.

Зараз ремонтні роботи ведуться на території Роменського району. Ремонт на цій ділянці забезпечить комфортний шлях до одного із найбільших туристичних магнітів Сумщини – історичної пам’ятки "Пустовійтівка". Це село відоме ще з 1252 року і стоїть серед скіфських курганів. Саме тут народився останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. У Роменському краєзнавчому музеї зберігається напрестольне Євангеліє в коштовній оправі, подароване Калнишевським місцевій Троїцькій церкві. Також в селі створено меморіал та музеї великого земляка.

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На території Роменського району також заплановано проведення поточного ремонту на ділянці в межах смт. Недригайлів та проведення реконструкції на ділянці біля села Штепівка. Також у 2021 році планується проведення поточного середнього ремонту на дорозі Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни.

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Як повідомлялося, заступник глави Офісу президента і координатор "Великий будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в планах "Великий будівництва" на поточний рік – побудувати і оновити 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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Також повідомлялося, що міст через Дніпро в Запоріжжі відкриють до Дня Незалежності:

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ремонт Суми ремонт доріг капітальний ремонт Велике будівництво

Джерело: Сьогодні

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