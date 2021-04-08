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Первый украинский хайвей снова строят: на трассе началась укладка бетона

8 апреля, 09:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Дорога Днепр – Решетиловка на территории Полтавщины будет полностью бетонной

Погодные условия уже позволили возобновить укладку тяжелого бетона на строительстве первого украинского бетонного автобана – трассе Н-31 Днепр – Решетиловка в Полтавской области. В частности, в районе села Бережновка Кобелякского района уже начали укладывать финишный слой дорожной одежды толщиной 26 см. Трасса строится в рамках программы президента "Большая стройка".

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Об этом сообщил "Укравтодор".

Перед укладкой финишного слоя была проведена стабилизация основания земляного полотна с применением негашеной извести, уточнили в госагентстве. Это позволило достичь необходимого модуля упругости и усилить основу перед устройством слоя пескоцемента толщиной 30 см и постного бетона толщиной 18 см.

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На сегодняшний день на трассе Н-31 в пределах Полтавской области уже устроено более 50 км новой дорожной одежды. На территории Полтавщины трасса будет полностью бетонной, ее протяженность в пределах этой области составит 79,4 км.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине до конца 2023 года планируется восстановить всю сеть общегосударственных дорог.

Также сообщалось, что мост через Днепр в Запорожье откроют ко Дню Независимости:

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строительство Днепр трасса Укравтодор автобан бетон бетонные дороги Большая стройка

Источник: Сегодня

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