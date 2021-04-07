По скорости 5-10 км/час: водители назвали самую худшую трассу в Украине (видео)

Трасса, которая ведет из Кропивницкого в Молдову, попала в программу "Большая стройка"

Трасса международного значения, которая ведет из Кропивницкого в Молдову, среди украинских водителей считается самой плохой в стране.

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Сантиметровый слой асфальта, под ним бетонные плиты, а вокруг – сплошные ямы. Проклятие ходовой, шутят водители и пытаются эту трассу обходить.

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"Лучше 100 километров лишение мотнуть – дешевле будет", – говорит Дмитрий Кульков, водитель грузовика.

"По скорости – 5-10 километров в час. Местами ямы такие есть, что можно оставить колеса", – рассказывает Игорь Касапов, водитель легковушки.

Но ситуация вскоре может измениться. Эта трасса есть в списке программы "Большая стройка", ее капитально отремонтируют уже в этом году.

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"Мы будем все убирать и делать заново основание, как полагается для того, чтоб оно было крепким … сверху будет асфальтное покрытие", – рассказывает Владислав Невеселый, заместитель начальника службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что всего в Украине в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных дорог.

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