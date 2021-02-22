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"Большая стройка" продолжается: что сделают в 2021 году

22 февраля, 11:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Зеленский поделился амбициозными инфраструктурными планами

В Украина в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" построят:

  • 4,5 тыс. км государственных дорог;
  • 2 тыс. км местных дорог.
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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30"

Кроме того, на 2021 год запланировано начало реализации реконструкции киевской окружной дороги протяженностью в 150 км. Также появится трасса М-30 – самая длинная дорога, протяженностью в 1,4 тыс. км, которая соединит Восток и Запад.

Зеленский напомнил, что в 2020 году в стране удалось построить более 6 тыс. км дорог.

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Другие направления работы в сфере инфраструктуры:

  1. Восстановление мостов.
  2. Реконструкция железной дороги.
  3. Развитие региональных аэропортов в 16 городах.
  4. Концессия портов и развитие водного транспорта.
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Напомним, после запуска программы "Большая стройка" ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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дороги реконструкция Владимир Зеленский ремонт дорог Большая стройка

Источник: Сегодня

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