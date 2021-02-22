"Велике будівництво" триває: що буде зроблено в 2021 році

В Україні в 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" побудують:

4,5 тис. км державних доріг;

2 тис. км місцевих доріг.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30"

Крім того, на 2021 рік заплановано початок реалізації реконструкції київської окружної дороги протяжністю в 150 км. також з'явиться траса М-30 – найдовша дорога, протяжністю в 1,4 тис. км, яка з'єднає Схід та Захід.

Зеленський нагадав, що в 2020 році в країні вдалося побудувати понад 6 тис. км доріг.

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Інший напрямок роботи в сфері інфраструктури:

Відновлення мостів. Реконструкція залізниці. Розвиток регіональних аеропортів в 16 містах. Концесія портів і розвиток водного транспорту.

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Нагадаємо, після запуску програми "Велике будівництво" ремонт 1 км дороги став обходитися державі дешевше на 4,5 млн грн.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись із нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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