"Велике будівництво" триває: що буде зроблено в 2021 році

В Україні в 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" побудують:
- 4,5 тис. км державних доріг;
- 2 тис. км місцевих доріг.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 30"
Крім того, на 2021 рік заплановано початок реалізації реконструкції київської окружної дороги протяжністю в 150 км. також з'явиться траса М-30 – найдовша дорога, протяжністю в 1,4 тис. км, яка з'єднає Схід та Захід.
Зеленський нагадав, що в 2020 році в країні вдалося побудувати понад 6 тис. км доріг.
Інший напрямок роботи в сфері інфраструктури:
- Відновлення мостів.
- Реконструкція залізниці.
- Розвиток регіональних аеропортів в 16 містах.
- Концесія портів і розвиток водного транспорту.
Нагадаємо, після запуску програми "Велике будівництво" ремонт 1 км дороги став обходитися державі дешевше на 4,5 млн грн.
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