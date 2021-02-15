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"Велике будівництво" виявилося головним драйвером будівельної галузі в 2020 році

15 лютого, 14:36

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Будівництву вдалося вийти в плюс за підсумками року

На тлі падіння обсягів будівництва в житловому і нежитловому секторі національна програма "Велике будівництво" змогла в 2020 році вивести галузь в плюс. В результаті будівельна галузь показала зростання в 4%.

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Про це йдеться в дослідженні GMK Center.

"Минулого року внутрішні проблеми й пандемія коронавірусу обвалили динаміку житлового будівництва. На цьому фоні запущена в березні 2020 року програма "Велике будівництво" змогла витягнути показники інфраструктури й меншою мірою – нежитлового будівництва", – зазначають аналітики.

Так, сегмент житлового фонду скоротився на 18,5%, а нежитлового – на 2,7%. Показники в нежитловому секторі допомогли утримати 114 шкіл, 100 дитячих садків і 101 спортивний об'єкт, побудовані та реконструйовані в областях України за програмою "Велике будівництво".

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Сегмент інфраструктури за 2020 рік зріс на 14,8% завдяки масштабному дорожньому будівництву. Як зазначає GMK Center, обсяг робіт в дорожній галузі склав 61,8 млрд грн, а в цілому в інфраструктурі – до 120,6 млрд грн. Чіткий тренд на зростання спостерігається саме з квітня, коли була запущена дорожня частина програми "Велике будівництво".

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Дослідження уточнює, що інвестиції в інфраструктуру зіграли важливу роль у відновленні економік різних країн світу. За підрахунками Нацбанку України, "Велике будівництво" дало 1,4-1,5 пунктів до зростання ВВП.

Економісти групи Ukraine Economic Outlook уточнюють, що вкладені у "Велике будівництво" 136 млрд грн дали 156 млрд грн непрямого зростання в інших галузях, а падіння реального ВВП зупинилося на рівні 5% замість 8-9%.

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Нагадаємо, за даними "Укравтодору", в 2020 році було відновлено 4 056 км доріг державного значення. Це найвищий показник за весь час незалежності України.

Також президент Володимир Зеленський відзначав, що в Україні вдалося знищити 90% так званих тендерних тролів , Які блокували тендерні процедури і, зокрема, не давали оперативно будувати дороги.

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