Речные перевозки в Украине заработают по-новому: Рада приняла закон

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который президент Владимир Зеленский поручал принять еще в 2019 году.
"За" проголосовали 276 народных депутата при необходимом для принятия решения минимум в 226 голосов, сообщает "Сегодня".
Принятие законопроекта позволит:
- стимулировать судостроение, восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места;
- либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, стимулировать международную торговлю;
- развить водный путь между Украиной и Беларусью Е-40, который сможет дать дополнительные 7 млн тонн грузов в год на Днепре;
- дерегулировать отрасль введением бесплатного прохождения шлюзов и частичным освобождением судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
- упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;
- ввести европейские нормы, а также привлечь новые иностранные инвестиции.
Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" Владислав Криклий также рассказывал, сколько километров бездорожья собираются превратить в трассы европейского уровня:
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