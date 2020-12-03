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Речные перевозки в Украине заработают по-новому: Рада приняла закон

3 декабря, 13:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Депутаты одобрили законопроект о внутреннем водном транспорте во втором чтении

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который президент Владимир Зеленский поручал принять еще в 2019 году.

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"За" проголосовали 276 народных депутата при необходимом для принятия решения минимум в 226 голосов, сообщает "Сегодня".

Принятие законопроекта позволит:

  • стимулировать судостроение, восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места;
  • либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, стимулировать международную торговлю;
  • развить водный путь между Украиной и Беларусью Е-40, который сможет дать дополнительные 7 млн ​​тонн грузов в год на Днепре;
  • дерегулировать отрасль введением бесплатного прохождения шлюзов и частичным освобождением судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;
  • упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;
  • ввести европейские нормы, а также привлечь новые иностранные инвестиции.

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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" Владислав Криклий также рассказывал, сколько километров бездорожья собираются превратить в трассы европейского уровня:

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Верховная Рада закон инфраструктура законопроект водный транспорт

Источник: Сегодня

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