Речные перевозки в Украине заработают по-новому: Рада приняла закон

Депутаты одобрили законопроект о внутреннем водном транспорте во втором чтении

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который президент Владимир Зеленский поручал принять еще в 2019 году.

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"За" проголосовали 276 народных депутата при необходимом для принятия решения минимум в 226 голосов, сообщает "Сегодня".

Принятие законопроекта позволит:

стимулировать судостроение, восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места;

либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, стимулировать международную торговлю;

развить водный путь между Украиной и Беларусью Е-40 , который сможет дать дополнительные 7 млн ​​тонн грузов в год на Днепре;

, который сможет дать дополнительные 7 млн ​​тонн грузов в год на Днепре; дерегулировать отрасль введением бесплатного прохождения шлюзов и частичным освобождением судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;

ввести европейские нормы, а также привлечь новые иностранные инвестиции.

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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" Владислав Криклий также рассказывал, сколько километров бездорожья собираются превратить в трассы европейского уровня:

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