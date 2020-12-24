К 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассу

К 30-летию Независимости Украины будет построена трасса М-30 – это будет самая длинная трасса в стране, которая соединит Запад и Восток. Часть дороги была восстановлена в этом году, еще часть построят в 2021-м. Протяженность автодороги составит 1400 км, из них более 200 км сейчас находятся на оккупированных территориях.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время визита Владимира Зеленского в Запорожскую область.
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По его словам, сейчас самая длинная трасса в Украине имеет протяженность 800 км.
Напомним, Владимир Зеленский ранее подписал закон о кредитах на строительство дорог. Согласно этому закону областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.
Также сообщалось, что госпроект "Большая стройка" не был приостановлен даже в условиях карантина.
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