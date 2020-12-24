Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

К 30-летию Независимости в Украине построят самую длинную трассу

24 декабря, 13:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Автодорога соединит восточные и западные регионы страны

К 30-летию Независимости Украины будет построена трасса М-30 – это будет самая длинная трасса в стране, которая соединит Запад и Восток. Часть дороги была восстановлена в этом году, еще часть построят в 2021-м. Протяженность автодороги составит 1400 км, из них более 200 км сейчас находятся на оккупированных территориях.

Реклама

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время визита Владимира Зеленского в Запорожскую область.

Читайте также: Зеленский созвонился с президентом ЕБРР: говорили о деньгах на украинские дороги

По его словам, сейчас самая длинная трасса в Украине имеет протяженность 800 км.

В тренде
Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 году

Напомним, Владимир Зеленский ранее подписал закон о кредитах на строительство дорог. Согласно этому закону областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.

Реклама

Также сообщалось, что госпроект "Большая стройка" не был приостановлен даже в условиях карантина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

строительство дороги трасса ремонт дорог Кирилл Тимошенко Большая стройка М-30

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине вводят контроль за безопасностью дорожного движения
В Украине вводят контроль за безопасностью дорожного движенияАвто
Езда с ветерком: украинцам назвали стоимость проезда по платным автобанам
Езда с ветерком: украинцам назвали стоимость проезда по платным автобанамЭкономика
В Киеве подорожают маршрутки: когда и насколько поднимут цены на билеты
В Киеве подорожают маршрутки: когда и насколько поднимут цены на билетыТранспорт
В Украине назначили два
В Украине назначили два "праздничных" поезда с востока на западТранспорт
На Восток без пересадок: в Авдеевку пустили первый за 6 лет поезд
На Восток без пересадок: в Авдеевку пустили первый за 6 лет поездТранспорт
Украина пока не закрывает авиасообщение с Великобританией
Украина пока не закрывает авиасообщение с ВеликобританиейУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять