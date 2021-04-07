За швидкістю 5-10 км/год: водії назвали найгіршу трасу в Україні (відео)

Траса, яка веде з Кропивницького в Молдову, потрапила в програму "Велике будівництво"

Траса міжнародного значення, яка веде з Кропивницького в Молдову, серед українських водіїв вважається найгіршою в країні.

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Сантиметровий шар асфальту, під ним бетонні плити, а навколо – суцільні ями. Прокляття ходової, жартують водії і намагаються цю трасу обходити.

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"Краще 100 кілометрів позбавлення мотнуть – дешевше буде", – говорить Дмитро Кульков, водій вантажівки.

"По швидкості – 5-10 кілометрів на годину. Місцями ями такі є, що можна залишити колеса ", – розповідає Ігор Касапа, водій легковика.

Але ситуація незабаром може змінитися. Ця траса є в списку програми "Велике будівництво", її капітально відремонтують вже в цьому році.

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"Ми будемо все прибирати і робити заново підставу, як годиться для того, щоб воно було міцним ... зверху буде асфальтне покриття", – розповідає Владислав Невеселий, заступник начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що всього в Україні в 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" планують побудувати 4,5 тис. км державних доріг і 2 тис. км місцевих доріг.

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