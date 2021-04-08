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Перший український хайвей знову будують: на трасі почалося укладання бетону

8 квітня, 09:22

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Дорога Дніпро – Решетилівка на території Полтавщини буде повністю бетонною

Погодні умови вже дозволили відновити укладання важкого бетону на будівництві першого українського бетонного автобана – трасі Н-31 Дніпро – Решетилівка в Полтавській області. Зокрема, в районі села Бережнівка Кобеляцького району вже почали укладати фінішний шар дорожнього одягу товщиною 26 см. Траса будується в рамках програми президента "Велике будівництво".

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Про це повідомив Укравтодор.

Перед укладанням фінішного шару була проведена стабілізація основи земляного полотна із застосуванням негашеного вапна, уточнили в держагентстві. Це дозволило досягти необхідного модуля пружності і посилити основу перед влаштуванням шару піскоцементу товщиною 30 см і пісного бетону товщиною 18 см.

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Наразі на трасі Н-31 в межах Полтавської області вже влаштовано більше 50 км нового дорожнього одягу. На території Полтавщини траса буде повністю бетонною, її протяжність в межах цієї області складе 79,4 км.

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Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в Україні до кінця 2023 року планується відновити всю мережу загальнодержавних доріг.

Також повідомлялося, що міст через Дніпро в Запоріжжі відкриють до Дня Незалежності:

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будівництво Дніпро траса Укравтодор автобан бетон бетонні дороги Велике будівництво

Джерело: Сьогодні

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