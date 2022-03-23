Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Украли и обратно не вернут: в каком преступлении призналась Россия

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 14:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это преступление, бесспорно, с войной в Украине не соотносится, однако определенным образом повлияет на Европу
В России признались, что украли иностранные самолеты
В России признались, что украли иностранные самолеты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Лизинговые самолеты западного производства в результате санкций остались на территории России, покинуть ее границы не смогут никогда. Авиатранспорт планируют сначала эксплуатировать на собственные нужды, а затем вообще отдать на разбор.

Об этом российский министр транспорта Виталий Савельев сказал на заседании комитета Совета федерации по экономической политике 22 марта.

Реклама

Он признался, что самолеты были украдены Российской Федерацией. Отныне их эксплуатация будет проходить на российских предприятиях.

"Они не будут обслужены на Западе из-за того, что мы украли чужую собственность" , – сказал Савельев.

Покинуть территорию России самолеты не смогут никогда, кроме в направлении, по словам Савельева, "дружественных стран". Савельев также уточнил, что в российский реестр было переведено уже около 800 авиалайнеров. Большинство самолетов российских перевозчиков – иностранного производства, больше всего – компаний Boeing и Airbus.

Реклама

Санкции против РФ

Европейский Союз, США и некоторые другие страны закрыли воздушное пространстводля гражданских самолетов в России. Первой с начала войны на территории Украины на этот шаг решилась Великобритания, затем присоединились Польша и Чехия, а затем и весь Евросоюз с США, Канадой, Швейцарией, Финляндией и т.д.

По информации МИД Украины, ограничения касаются:

  • самолетов в русской собственности;
  • самолетов с российской регистрацией;
  • самолетов под контролем России;
  • частных самолетов русских олигархов.

В общем, санкции ЕС и США введены в конце февраля, как сообщает "Коммерсантъ", означают полный запрет на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техническое обслуживание. То есть теоретически российские авиакомпании должны были вернуть лизингодателям все взятые в Европе самолеты.

Арест российских самолетов

По словам Виталия Савельева, за пределами России из-за санкций уже было арестовано 78 самолетов российских авиакомпаний из имеющихся 1367 (то есть почти 6% имеющихся самолетов).

Реклама

Напомним, что 5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых есть самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за границу из-за "высокого уровня риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом".

За войну платят простые россияне

В России рост цен превысил половину роста за весь 2021 год, а инфляция в годовом выражении составляет 12,6% к марту прошлого года.

Недельная инфляция в стране-агрессорке превысила максимальный показатель с 2008 года, с которого и начался отсчет, в 2-2,5 раза.

Также в России наступила "беда" с едой. Цены на помидоры поднялись на 45%, а на бананы – на 38,3%. Подорожала даже капуста, причем сразу на 33%. В сильном дефиците оказался сахар, цена на него из года в год выросла на 39% и даже за такие деньги найти его очень сложно.

Ранее мы писали, что российский рубль на бирже укрепился и подешевел даже в обменниках, однако гражданам РФ это вряд ли поможет.

"Сегодня" также рассказывали, как война против Украины разрушила жизнь людей в Крыму.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

Цитата на segodnya.ua
Денис Шмигаль, премьер-министр Украины
Что изменилось во время войны?
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42395.23

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2966.76

Litecoin (LTC)

120.49

Ripple (XRP)

0.83

Купить криптовалюту
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять