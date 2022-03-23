Украли и обратно не вернут: в каком преступлении призналась Россия

Это преступление, бесспорно, с войной в Украине не соотносится, однако определенным образом повлияет на Европу

В России признались, что украли иностранные самолеты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Лизинговые самолеты западного производства в результате санкций остались на территории России, покинуть ее границы не смогут никогда. Авиатранспорт планируют сначала эксплуатировать на собственные нужды, а затем вообще отдать на разбор.

Об этом российский министр транспорта Виталий Савельев сказал на заседании комитета Совета федерации по экономической политике 22 марта.

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Он признался, что самолеты были украдены Российской Федерацией. Отныне их эксплуатация будет проходить на российских предприятиях.

"Они не будут обслужены на Западе из-за того, что мы украли чужую собственность" , – сказал Савельев.

Покинуть территорию России самолеты не смогут никогда, кроме в направлении, по словам Савельева, "дружественных стран". Савельев также уточнил, что в российский реестр было переведено уже около 800 авиалайнеров. Большинство самолетов российских перевозчиков – иностранного производства, больше всего – компаний Boeing и Airbus.

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Санкции против РФ

Европейский Союз, США и некоторые другие страны закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов в России. Первой с начала войны на территории Украины на этот шаг решилась Великобритания, затем присоединились Польша и Чехия, а затем и весь Евросоюз с США, Канадой, Швейцарией, Финляндией и т.д.

По информации МИД Украины, ограничения касаются:

самолетов в русской собственности;

самолетов с российской регистрацией;

самолетов под контролем России;

частных самолетов русских олигархов.

В общем, санкции ЕС и США введены в конце февраля, как сообщает "Коммерсантъ", означают полный запрет на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техническое обслуживание. То есть теоретически российские авиакомпании должны были вернуть лизингодателям все взятые в Европе самолеты.

Арест российских самолетов

По словам Виталия Савельева, за пределами России из-за санкций уже было арестовано 78 самолетов российских авиакомпаний из имеющихся 1367 (то есть почти 6% имеющихся самолетов).

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Напомним, что 5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых есть самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за границу из-за "высокого уровня риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом".

За войну платят простые россияне

В России рост цен превысил половину роста за весь 2021 год, а инфляция в годовом выражении составляет 12,6% к марту прошлого года.

Недельная инфляция в стране-агрессорке превысила максимальный показатель с 2008 года, с которого и начался отсчет, в 2-2,5 раза.

Также в России наступила "беда" с едой. Цены на помидоры поднялись на 45%, а на бананы – на 38,3%. Подорожала даже капуста, причем сразу на 33%. В сильном дефиците оказался сахар, цена на него из года в год выросла на 39% и даже за такие деньги найти его очень сложно.

Ранее мы писали, что российский рубль на бирже укрепился и подешевел даже в обменниках, однако гражданам РФ это вряд ли поможет.

"Сегодня" также рассказывали, как война против Украины разрушила жизнь людей в Крыму.