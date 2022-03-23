Вкрали і назад не повернуть: в якому злочині зізналася Росія

Цей злочин, безперечно, з війною в Україні не співвідноситься, проте певним чином вплине на Європу

В Росії зізналися, що вкрали іноземні літаки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лізингові літаки західного виробництва, що внаслідок санкцій залишилися на території Росії, покинути її кордони не зможуть ніколи. Авіатранспорт планують спершу експлуатувати на власні потреби, а потім і взагалі віддати на розбір.

Про це російський міністр транспорту Віталій Савельєв сказав на засіданні комітету Ради федерації з економічної політики 22 березня.

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Він визнав, що літаки були вкрадені Російською Федерацією. Тож відтепер їхня експлуатація проходитиме на російських підприємствах.

"Вони не будуть обслужені на Заході через те, що ми вкрали чужу власність", – сказав Савельєв.

Покинути територію Росії літаки не зможуть ніколи, окрім напрямку, за словами Савельєва, "дружніх країн". Савельєв також уточнив, що до російського реєстру було переведено вже майже 800 авіалайнерів. Більшість літаків російських перевізників – іноземного виробництва, найбільше – компаній Boeing і Airbus.

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Санкції проти РФ

Європейський Союз, США та деякі інші країни закрили повітряний простір для цивільних літаків Росії. Першою з початку війни на території України на цей крок зважилася Велика Британія, згодом доєдналися Польща та Чехія, а потім і весь Євросоюз з США, Канадою, Швейцарією, Фінляндією тощо.

За інформацією МЗС України, обмеження стосуються:

літаків у російській власності;

літаків з російською реєстрацією;

літаків під контролем Росії;

приватних літаків російських олігархів.

Загалом, санкції ЄС та США, запроваджені наприкінці лютого, як повідомляє "Коммерсантъ", означають повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до Росії, а також їх страхування та техобслуговування. Тобто теоретично російські авіакомпанії повинні були повернути лізингодавцям усі взяті в Європі літаки.

Арешт російських літаків

За словами Віталія Савельєва, за межами Росії через санкції вже було заарештовано 78 літаків російських авіакомпаній із наявних 1367 (тобто це майже 6% наявних літаків).

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Нагадаємо, що 5 березня Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям, у парку повітряних суден яких є літаки іноземних реєстрів, призупинити всі рейси за кордон через "високий рівень ризику затримання або арешт повітряних суден російських авіакомпаній за кордоном".

За війну платять прості росіяни

У Росії зростання цін перевищило половину зростання за весь 2021 рік, а інфляція в річному вираженні становить 12,6% до березня минулого року.

Тижнева інфляція в країні-агресорці перевищила максимальний показник із 2008 року, з якого і почався відлік, у 2-2,5 раза.

Також у Росії настала "біда" з їжею. Ціни на помідори піднялися на 45%, а на банани – на 38,3%. Подорожчала навіть капуста, причому одразу на 33%. У сильному дефіциті виявився цукор, ціна на нього рік від року зросла на 39% і навіть за такі гроші знайти його дуже складно.

Раніше ми писали, що російський рубль на біржі дещо зміцнився і подешевшав навіть в обмінниках, проте громадянам РФ це навряд чи допоможе.

"Сьогодні" також розповідали, як війна проти України зруйнувала життя людей Криму.