Сбросили с неба: какие страны закрыли воздушное пространство для России (карта)

Все больше стран Европы закрывает воздушное пространство для авиаперелетов из России

Россияне не смогут летать в Европу из-за войны в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мир продолжает закрывать небо для России. Соответствующее решение было принято уже 36 странами.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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По информации МИД, ограничения касаются:

самолетов в российской собственности;

самолетов с российской регистрацией;

самолетов под контролем России;

частных самолетов русских олигархов.

К странам, закрывшим небо, недавно присоединились Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Норвегия, Молдова, Северная Македония. Интересно, что даже Швейцария решила не держать нейтралитет и закрыла воздушное пространство для России.

Карта стран, закрывших небо России / Фото: Facebook / МИД Украины

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Призыв Зеленского

В ночь на 1 марта президент Украины сделал очередное обращение к гражданам и миру. Западных партнеров он призвал наложить больше санкций на Россию, чтобы остановить вторжение.

Владимир Зеленский настоял на полном закрытии неба для российских ракет, самолетов и вертолетов. Для России могут перекрыть входы в порты, каналы и аэропорты мира.

В то же время, Украина уже подала заявку на присоединение к Евросоюзу. Ее зарегистрировали в Брюсселе. Процесс переговоров между Украиной и Россией пока продолжается.

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Ранее мы сообщали, что венгерская авиакомпания WizzAir отменила рейсы в Украину. Владельцы билетов могут их обменять или вернуть деньги.

В то же время Укрзализныця формирует эвакуационные рейсы для украинцев за границу. Доступные направления – Польша, Чехия и Словакия.