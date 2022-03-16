Рейсы по стране и за границу: куда эвакуирует "Укрзализныця" 16 марта

Рассказываем, как эвакуироваться за границу или на западную Украину 16 марта

Расписание рейсов на 16 марта / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать украинцев из опасных точек в западную часть страны и за границу.

График движения эвакуационных поездов на 16 марта компания обнародовала в своих соцсетях.

Реклама

Итак, из Харькова назначены следующие поезда:

9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Из Днепра можно эвакуироваться поездами:

10:30 – №907/908 Днепр – Хелм;

12:30 – №903/904 Днепр – Самбор;

14:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Рейсы из Краматорска на 16 марта:

Реклама

13:00 – №271/272 Краматорск – Ковель;

16:00 – №269/270 Краматорск – Львов.

Из Кривого Рога отправится поезд №219/220 Кривой Рог – Чоп в 11:00. Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Бердичева в Хелм в 22:00.

Международные эвакуационные рейсы

Рейсы в Польшу на 16 марта:

0:30 – №907/908 Днепр – Хелм;

12:12 – №7609 Львов – Пшемысль;

12:58 – 38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;

15:40 – №7611 Львов – Пшемысль;

18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;

19:13 – №67/68 Киев-Пасс – Варшава;

19:55 – №7601 Львов – Пшемысль.

В Словакию можно выехать двумя рейсами:

Реклама

11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице;

16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице;

В Венгрию в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп – Захонь (Венгрия), а также поезд Мукачево – Будапешт в 12:30.

До Румынии можно добраться рейсом Одесса – Измаил – Тульча в 23:23.

Национализация вагонов РФ

15 марта председатель правления компании Александр Камышин сообщил, что "Укрзализныця" начинает процедуру национализации вагонов, являющиеся собственностью страны-агрессора и находящиеся в Украине.

Таких на украинских путях около 15 тыс. штук, подчеркнул Камышин и отметил, что приватизация стала возможной после подписания президентом соответствующего закона, разрешающего принудительное изъятие объектов собственности России.

В то же время украинских вагонов на территории РФ находится меньше 500 штук.

"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" временно вводит стабильное расписание и рассказывали о новом сервисе компании.