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Рейсы по стране и за границу: куда эвакуирует "Укрзализныця" 16 марта

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 марта, 08:40
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Рассказываем, как эвакуироваться за границу или на западную Украину 16 марта
Расписание рейсов на 16 марта
Расписание рейсов на 16 марта / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать украинцев из опасных точек в западную часть страны и за границу.

График движения эвакуационных поездов на 16 марта компания обнародовала в своих соцсетях.

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Итак, из Харькова назначены следующие поезда:

  • 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Из Днепра можно эвакуироваться поездами:

  • 10:30 – №907/908 Днепр – Хелм;
  • 12:30 – №903/904 Днепр – Самбор;
  • 14:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;
  • 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Рейсы из Краматорска на 16 марта:

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  • 13:00 – №271/272 Краматорск – Ковель;
  • 16:00 – №269/270 Краматорск – Львов.

Из Кривого Рога отправится поезд №219/220 Кривой Рог – Чоп в 11:00. Также дополнительные рейсы отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Бердичева в Хелм в 22:00.

Международные эвакуационные рейсы

Рейсы в Польшу на 16 марта:

  • 0:30 – №907/908 Днепр – Хелм;
  • 12:12 – №7609 Львов – Пшемысль;
  • 12:58 – 38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;
  • 15:40 – №7611 Львов – Пшемысль;
  • 18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;
  • 19:13 – №67/68 Киев-Пасс – Варшава;
  • 19:55 – №7601 Львов – Пшемысль.

В Словакию можно выехать двумя рейсами:

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  • 11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице;
  • 16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице;

В Венгрию в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп – Захонь (Венгрия), а также поезд Мукачево – Будапешт в 12:30.

До Румынии можно добраться рейсом Одесса – Измаил – Тульча в 23:23.

Национализация вагонов РФ

15 марта председатель правления компании Александр Камышин сообщил, что "Укрзализныця" начинает процедуру национализации вагонов, являющиеся собственностью страны-агрессора и находящиеся в Украине.

Таких на украинских путях около 15 тыс. штук, подчеркнул Камышин и отметил, что приватизация стала возможной после подписания президентом соответствующего закона, разрешающего принудительное изъятие объектов собственности России.

В то же время украинских вагонов на территории РФ находится меньше 500 штук.

"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" временно вводит стабильное расписание и рассказывали о новом сервисе компании.

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