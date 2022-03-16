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Рейси країною та за кордон: куди евакуює "Укрзалізниця" 16 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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16 березня, 08:40
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Розповідаємо, як евакуюватись за кордон або на західну Україну 16 березня
Розклад рейсів на 16 березня
Розклад рейсів на 16 березня / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати українців із небезпечних точок у західну частину країни і за кордон.

Графік руху евакуаційних потягів на 16 березня компанія оприлюднила у своїх соцмережах.

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Отже, із Харкова призначено такі потяги:

  • 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Із Дніпра можна евакуюватись потягами:

  • 10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;
  • 12:30 – №903/904 Дніпро – Самбір;
  • 14:00 – Інтерсіті+ Дніпро – Львів;
  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Рейси з Краматорська на 16 березня:

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  • 13:00 – №271/272 Краматорськ – Ковель;
  • 16:00 – №269/270 Краматорськ – Львів.

Із Кривого Рогу вирушить потяг №219/220 Кривий Ріг – Чоп об 11:00. Також додаткові рейси вирушать з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Бердичева до Хелма о 22:00.

Міжнародні евакуаційні рейси

Рейси до Польщі на 16 березня:

  • 0:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;
  • 12:12 – №7609 Львів – Пшемисль;
  • 12:58 – 38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль;
  • 15:40 – №7611 Львів – Пшемисль;
  • 18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль;
  • 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава;
  • 19:55 – №7601 Львів – Пшемисль.

До Словаччини можна виїхати двома рейсами:

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  • 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице;
  • 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице;

До Угорщини протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп — Захонь (Угорщина), а також потяг Мукачево — Будапешт о 12:30.

До Румунії можна дістатися рейсом Одеса – Ізмаїл – Тульча о 23:23.

Націоналізація вагонів РФ

15 березня голова правління компанії Олександр Камишин повідомив, що "Укрзалізниця" починає процедуру націоналізації вагонів, що є власністю країни-агресора і перебувають в Україні.

Таких на українських коліях близько 15 тис. штук, наголосив Камишин і зазначив, що приватизація стала можливою після підписання президентом відповідного закону, який дозволяє примусове вилучення об’єктів власності Росії.

Натомість українських вагонів на території РФ перебуває менше 500 штук.

"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" тимчасово запроваджує стабільний розклад і розповідали про новий сервіс компанії.

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