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Перевозка и связанные услуги: Укрзализныця повысит тарифы на 70%

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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28 июня, 20:20
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В Мининфраструктуры подписали приказ об обновлении тарифов на некоторые ж/д услуги
Некоторые услуги Укрзализныци станут дороже
Некоторые услуги Укрзализныци станут дороже / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

24 июня в Министерстве юстиции зарегистрировали документ, предусматривающий повышение тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменили коэффициенты и повысили тарифы на перевозку Укрзализныцей грузов и связанные с этим услуги.

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Нововведения относятся ко всем 20 видам грузов, а коэффициенты повысили на 70%. Плановую индексацию тарифов проведут уже с 1 июля.

Укрзализныця уже давно обращалась к правительству с просьбой изменить коэффициенты. Это позволит национальному перевозчику дополнительно заработать более 11 миллиардов гривен до конца 2022 года.

Финансовая поддержка для Укрзализныци будет не лишней, поскольку компания понесла бешеные убытки из-за войны, а на восстановление повреждений, по предварительным подсчетам, уйдет более 100 миллиардов гривен. К тому же, как ранее объясняли железнодорожники, перевозка грузов сейчас упала до 27,1 млн тонн, или в 2,9 раза.

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Выплаты на детей возрастут

1 июля станет также днем, когда вырастет прожиточный минимум и все связанные с ним социальные выплаты. Среди них – немного большие алименты на каждого ребенка, поскольку минимальная сумма выплат не может быть меньше половины прожиточного минимума на ребенка определенного возраста.

По этой формуле минимальный гарантированный размер алиментов на ребенка в возрасте до 6 лет составит 1100,5 грн. Для детей от 6 до 18 лет сумма достигает 1372 грн.

Процесс изменения денежных поступлений происходит автоматически, поэтому в органы исполнительной службы дополнительно обращаться не нужно.

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В то же время максимальный размер алиментов равен десяти прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста. Родители могут выплачивать большую сумму, чем установленная, если пропишут это в договоре.

"Сегодня" раньше рассказывали, как украинцам в Польше получить дополнительные 300 злотых на ребенка, а также писали, кому в Украине хотят ограничить выплату заработной платы.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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