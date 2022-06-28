Перевезення й пов'язані послуги: Укрзалізниця підвищить тарифи на 70%

У Мінінфраструктури підписали наказ щодо оновлення тарифів на деякі послуги залізниці

Деякі послуги "Укрзалізниці" стануть дорожчими / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

24 червня у Міністерстві юстиції зареєстрували документ, який передбачає підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею.

Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури №441, змінили коефіцієнти та підвищили тарифи на перевезення "Укрзалізницею" вантажів і пов’язані з цим послуги.

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Нововведення стосуються усіх 20 видів вантажів, а коефіцієнти підвищили на 70%. Планову індексацію тарифів здійснять уже з 1 липня.

"Укрзалізниця" вже давно зверталася до уряду з проханням змінити коефіцієнти. Це дозволить національному перевізнику додатково заробити понад 11 мільярдів гривень до кінця 2022 року.

Фінансова підтримка для "Укрзалізниці" буде не зайвою, оскільки компанія зазнала шалених збитків через війну, а на відновлення пошкоджень, за попередніми підрахунками, піде понад 100 мільярдів гривень. До того ж, як раніше пояснювали залізничники, перевезення вантажів зараз впали до 27,1 млн тонн, або в 2,9 раза.

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Виплати на дітей зростуть

1 липня стане також днем, коли зросте прожитковий мінімум та усі пов’язані з ним соціальні виплати. Серед них – трохи більші аліменти на кожну дитину, оскільки мінімальна сума виплат не може бути меншою за половину прожиткового мінімуму на дитину певного віку.

За цією формулою мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину віком до 6 років становитиме 1100,5 грн. Для дітей від 6 до 18 років сума сягає 1372 грн.

Процес зміни грошових надходжень відбувається автоматично, тож до органів виконавчої служби додатково звертатися не потрібно.

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Водночас максимальний розмір аліментів дорівнює десятьом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку. Батьки можуть виплачувати більшу суму за встановлену, якщо пропишуть це в договорі.

"Сьогодні" раніше розповідали, як українцям у Польщі отримати додаткові 300 злотих на дитину, а також писали, кому в Україні хочуть обмежити виплату заробітних плат.