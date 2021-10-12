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Пассажирские поезда не выпустят из депо: работники "Укрзализныци" объявили о забастовке

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
12 октября, 10:18
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В Украине могут начаться проблемы с пассажирским железнодорожным сообщением – причины
в Украине могут начаться проблемы с курсированием пассажирских поездов
в Украине могут начаться проблемы с курсированием пассажирских поездов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 12 октября могут начаться перебои с железнодорожным пассажирским сообщением, из депо не выйдут от 8 до 10 поездов.

Об этом сообщил глава независимого профсоюза "Укрзализныци" Александр Скиба.

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"В 12.30 работники "Укрзализныци" начинают итальянскую забастовку. Или "работу по инструкции", когда весь персонал выходит на работу, но выполняет только те действия, которые не противоречат технике безопасности и должностным инструкциям. А так как с этим в "Укрзализныце", мягко говоря, есть проблемы, работа фактически будет заблокирована", – говорит Скиба.

По словам Скибы, к этой акции присоединятся 6 депо на Южной железной дороге, 3 депо Юго-Западной, работники Приднепровской ветви и Львовское Западное депо.

"Мы уже много раз писали обращения в Кабмин, и на СБУ – подвижный состав разваливается, железнодорожники работают в нечеловеческих условиях за мизерные зарплаты. Но никакой реакции ни от руководства УЗ, ни от властей нет. Поэтому вся надежда на акцию протеста", – рассказал глава профсоюза.

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Он отмечает, что железнодорожники просто не выпустят из депо те подвижные составы, которые имеют ненадлежащее техническое состояние.

"Сегодня не выйдет на рейсы 8-10 складов", – сказал Скиба, но не уточнил, какие именно.

О том, сколько продлится эта забастовка и какими будут ее масштабы пока не известно.

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Ранее мы писали об очередном скандале на "Укразализныци". Филиал "Пассажирская компания" АО "Украинская железная дорога" заключила соглашение по результатам тендера на 27,51 млн грн на закупку запчастей к вакуумным туалетам.

Удивление вызвала цена приобретенных запчастей, одно сиденье для унитаза стоит почти 10 тыс. грн.

"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" возобновляет рейсы в пять европейских стран.

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