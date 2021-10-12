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Пасажирські потяги не випустять з депо: працівники "Укрзалізниці" оголосили про страйк

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
12 жовтня, 10:18
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В Україні можуть початись проблеми із пасажирським залізничним сполученням – причини
в Україні можуть початись проблеми із курсуванням пасажирських потягів
в Україні можуть початись проблеми із курсуванням пасажирських потягів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 12 жовтня можуть початись перебої з залізничним пасажирським сполученням, з депо не вийдуть від 8 до 10 потягів.

Про це повідомив голова незалежної профспілки "Укрзалізниці" Олександр Скиба.

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"О 12.30 працівники "Укрзалізниці" починають італійський страйк. Або "роботу за інструкцією", коли весь персонал виходить на роботу, але виконує лише ті дії, які не суперечать техніці безпеки і посадовим інструкціям. А так як з цим в "Укрзалізниці", м'яко кажучи, є проблеми, робота фактично буде заблокована", – каже Скиба.

За словами Скиби, до цієї акції доєднаються 6 депо на Південній залізній дорозі, 3 депо Південно-Західної, працівники Придніпровської гілки та Львівське Західне депо.

"Ми вже багато разів писали звернення на Кабмін, і на СБУ – рухомий склад розвалюється, залізничники працюють в нелюдських умовах за мізерні зарплати. Але ніякої реакції ні від керівництва УЗ, ні від влади немає. Тому своя надія на акцію протесту", – розповів голова профспілки.

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Він наголошує, що залізничники просто не випустять із депо ті рухомі склади, які мають неналежний технічний стан.

"Сьогодні не вийде на рейси 8-10 складів", – сказав Скиба, але не уточнив, які саме.

Про те, скільки триватиме ця забастовка і якими будуть її масштаби доки не відомо.

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Раніше ми писали про черговий скандал на "Укразалізниці". Філія "Пасажирська компанія" АТ "Українська залізниця" уклала угоду за результатами тендеру на 27,51 млн грн на закупівлю запчастин до вакуумних туалетів.

Здивування викликала ціна придбаних запчастин, одне сидіння для унітазу коштує майже 10 тис. грн.

"Сьогодні" також писали, що "Укрзалізниця" відновлює рейси до п'яти європейських країн.

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