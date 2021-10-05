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Унітаз за ціною смарт-квартири: "Укрзалізниця" закупила наддорогі запчастини для вагонних туалетів

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
5 жовтня, 11:27
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"Укрзалізниця" уклала угоду за результатами тендеру на придбання запчастин для туалетів за завищеною ціною
Унітази по 300 тис. грн - Укрзалізниця закупила дуже дорогі запчастини для туалетів
Унітази по 300 тис. грн - Укрзалізниця закупила дуже дорогі запчастини для туалетів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" закупила сидіння для туалетів у вагонах по 10 тис. грн і кнопки для змивання води майже за 7 тис.

Про це свідчать дані системи "Прозорро".

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У них йдеться про те, що Філія "Пасажирська компанія" АТ "Українська залізниця" уклала угоду за результатами тендеру із ТОВ "Компанія АМБ" на постачання запчастин до вакуумних туалетів на 27,51 млн грн.

Деякі запчастини, наприклад звичайні сидіння для унітазу від німецької фірми Evac коштують близько 9,5 тис. грн за одну штуку, а кожна кнопка змиву обійдеться у 6 790 грн.

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У специфікації товару також можна побачити, що "Укрзалізниця" закупила 41 унітазний блок загальною вартістю понад 10,5 млн грн.

Кожен такий блок коштує близько 260 тис. грн і це ще без ПДВ, з яким ціна перевалить за 300 тис. Про його функції поки нічого не відомо.

За ці гроші можна купити невелику смарт-квартиру в Київській області, свідчать дані на сайті купівлі-продажу.

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Нові послуги в "Укрзалізниці"

1 жовтня "Укрзалізниця" повідомила, що запускає у найбільш популярних мессенджерах чат-бот, який допоможе легко купити чи обміняти квиток.

Крім цього, у чат-боті буде функція "залишити відгук" про чистоту вагону та роботу провідника, а також можна буде подивитись розклад потягів.

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