Нововведения МАУ: что изменится для пассажиров на некоторых рейсах

Крупнейшая украинская авиакомпания "МАУ" убрала возможность перевозить багаж из самого дешевого тарифа Lite на рейсах из Киева в Нью-Йорк и Торонто.
Об этом пишет специализированный сайт avianews.
Ранее пассажиры, которые покупали самые дешевые авиабилеты на рейсы в Америку, могли брать с собой ручную кладь и одно место багажа на 23 кг.
Далее по теме
Но теперь с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто доступны места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг соответственно.
МАУ убрала багаж из самых дешевых рейсов в Америку//Фото: МАУ
Отметим, что самолеты МАУ не летают в Нью-Йорк и Торонто с 2020 года, после введения ограничений на путешествия из-за пандемии COVID-19. Для рейсов в Америку МАУ использовала самолеты Boeing 777-200ER.
Чтобы возобновить полеты МАУ необходимо заменить двигатель на одном самолете, который стоит в Борисполе, и вернуть с хранения в Испании два других авиалайнера.
Угроза войны и закрытие неба
12 февраля из-за угрозы вторжения РФ, новости о котором активно раздувают западные СМИ, о прекращении всех полетов в воздушном пространстве Украины заявила нидерландская авиакомпания KLM.
"Это решение было принято после того, как получили новые рекомендации по поездкам с кодом красного цвета и большим анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", – написали пользователи в Сети.
Уже 13 февраля лоукостер SkyUp запретил экипажу самолета рейса Фуншал – Киев приземляться в украинской столице. Авиалайер, в итоге, был принят в Кишиневе.
Оказывается, воздушное судно находилось в лизинге и его владелец запретил авиакомпании совершать любые полеты над Украиной.
Также появилась информация о том, что британские страховые компании отказываются покрывать страховые случаи, которые могут произойти с самолетами в воздушном пространстве Украины.
"Сегодня" также писали, как страны призвали своих граждан немедленно покинуть Украину из-за возможного вторжения войск РФ.