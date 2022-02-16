Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

Нововведения МАУ: что изменится для пассажиров на некоторых рейсах

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 12:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказыываем, что изменится для пассажиров в ближайшее время
МАУ меняет правила перелетов на некоторый рейсах
МАУ меняет правила перелетов на некоторый рейсах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейшая украинская авиакомпания "МАУ" убрала возможность перевозить багаж из самого дешевого тарифа Lite на рейсах из Киева в Нью-Йорк и Торонто.

Об этом пишет специализированный сайт avianews.

Реклама

Ранее пассажиры, которые покупали самые дешевые авиабилеты на рейсы в Америку, могли брать с собой ручную кладь и одно место багажа на 23 кг.

Но теперь с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто доступны места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг соответственно.

Реклама

МАУ убрала багаж из самых дешевых рейсов в Америку//Фото: МАУ

Отметим, что самолеты МАУ не летают в Нью-Йорк и Торонто с 2020 года, после введения ограничений на путешествия из-за пандемии COVID-19. Для рейсов в Америку МАУ использовала самолеты Boeing 777-200ER.

Чтобы возобновить полеты МАУ необходимо заменить двигатель на одном самолете, который стоит в Борисполе, и вернуть с хранения в Испании два других авиалайнера.

Реклама

Угроза войны и закрытие неба

12 февраля из-за угрозы вторжения РФ, новости о котором активно раздувают западные СМИ, о прекращении всех полетов в воздушном пространстве Украины заявила нидерландская авиакомпания KLM.

"Это решение было принято после того, как получили новые рекомендации по поездкам с кодом красного цвета и большим анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", – написали пользователи в Сети.

Уже 13 февраля лоукостер SkyUp запретил экипажу самолета рейса Фуншал – Киев приземляться в украинской столице. Авиалайер, в итоге, был принят в Кишиневе.

Оказывается, воздушное судно находилось в лизинге и его владелец запретил авиакомпании совершать любые полеты над Украиной.

Также появилась информация о том, что британские страховые компании отказываются покрывать страховые случаи, которые могут произойти с самолетами в воздушном пространстве Украины.

"Сегодня" также писали, как страны призвали своих граждан немедленно покинуть Украину из-за возможного вторжения войск РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Надвигается дефицит: украинцы могут остаться без популярного продукта София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Производители на грани закрытия, а супермаркеты по уши в долгах — что происходит на рынке Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Нововведения МАУ: что изменится для пассажиров на некоторых рейсах Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Больше новостей
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44066.08

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3129.75

Litecoin (LTC)

129.84

Ripple (XRP)

0.83

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Цитата дня

Сейчас нет экономических причин роста курса, есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс. Чисто на психологии.

Цитата на segodnya.ua
Сергей Фурса Инвестиционный банкир
Что будет с долларом?
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,85
19,05
35,68
35,18
34,99
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять