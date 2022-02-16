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Нововведення МАУ: що зміниться для пасажирів на деяких рейсах

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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16 лютого, 12:01
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Розповідаємо, що зміниться для пасажирів найближчим часом
МАУ змінює правила перельотів на деяких рейсах
МАУ змінює правила перельотів на деяких рейсах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільша українська авіакомпанія "МАУ" "прибрала можливість перевозити багаж із найдешевшого тарифу Lite на рейсах з Києва до Нью Йорк і Торонто.

Про це пише спеціалізований сайт avianews .

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Раніше пасажири, які купували найдешевші авіаквитки на Америку, могли брати з собою ручну поклажу та одне місце багажу на 23 кг.

Але тепер з квитками по тарифу Lite при польоті в Нью-Йорк та Торонто доступні місця ручної поклажі з вагою до 7 кг та 5 кг відповідно.

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МАУ прибрала багаж із найдешевших рейсів до Америки//Фото: МАУ

Зазначимо, що літаки МАУ не літають до Нью-Йорка та Торонто з 2020 року, після введення обмежень на подорожі через пандемію COVID-19. Для рейсів до Америки МАУ використала літаки Boeing 777-200ER.

Щоб відновити польоти МАУ необхідно замінити двигун на одному літаку, який стоїть у Борисполі, та повернути зі зберігання в Іспанії два інші авіалайнери.

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Загроза війни та закриття неба

12 лютого через загрозу вторгнення РФ, новини про який активно роздмухують західні ЗМІ, про припинення всіх польотів у повітряному просторі України заявила нідерландська авіакомпанія KLM .

"Це рішення було ухвалено після того, як отримали нові рекомендації щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", – написали користувачі в мережі.

Вже 13 лютого лоукостер SkyUp заборонив екіпажу літака рейсу Фуншал – Київ приземлятись в українській столиці. Авіалайєр, зрештою, був прийнятий у Кишиневі.

Виявляється, повітряне судно перебувало у лізингу та його власник заборонив авіакомпанії здійснювати будь-які польоти над Україною.

Також з'явилася інформація, що британські страхові компанії відмовляються покривати страхові випадки, які можуть статися з літаками в повітряному просторі України.

"Сьогодні" також писали, як країни закликали своїх громадян негайно покинути Україну через можливе вторгнення військ РФ.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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