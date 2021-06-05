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МАУ передумала возобновлять рейсы в Польшу

5 июня, 19:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

В компании будут следить за запросами рынка и в случае необходимости авиакомпания восстановит авиасообщение – когда это произойдет, неизвестно

В авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" приняли решение не возобновлять авиасообщение Украины с Польшей с 18 июня 2021 года.

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Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В компании назвали причиной подобного решения ситуацию с необходимостью облета территории Беларуси, а также перераспределение пассажиропотоков, который наблюдает авиакомпания на данном направлении.

"МАУ будет внимательно анализировать рынок как прямых (point to point) пассажиров, следующих в/из Польши, так и трансферных пассажиров, следующих с пересадкой в ​​Польше или Украине. В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены", – говорится в сообщении.

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В компании напомнили, что делать с билетами на рейсы, которые отменили. Возможны такие варианты:

  • Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа в соответствии к тарифу в оригинальном классе в течение периода действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом.
  • Обмен билета на промо-код с дополнительным 25% бонусом на сайте МАУ.
  • Возврат средств.
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Ранее мы сообщали, что Кипр присоединился к списку стран-членов Евросоюза, которые закрыли свое воздушное пространство для полетов из Беларуси после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

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