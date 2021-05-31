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Кипр закрыл авиасообщение с Беларусью

31 мая, 20:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Авиакомпаниям из Беларуси запретили использовать воздушное пространство и аэропорты Кипра

Кипр закрыл небо для авиакомпаний из Беларуси

Кипр закрыл небо для авиакомпаний из Беларуси

Кипр присоединился к списку стран-членов Евросоюза, которые закрыли свое воздушное пространство для полетов из Беларуси, после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа протасевича, который находился на борту.

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Об этом сообщает Cyprus Mail.

Власти страны запретили авиакомпаниям, зарегистрированным в Беларуси, использовать воздушное пространство и аэропорты Кипра с 28 мая. Авиакомпаниям, зарегистрированным на Кипре, запрещается входить в белорусское воздушное пространство или осуществлять рейсы в и из Беларуси. Все рейсы в Беларусь прекращены.

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Напомним, главы стран и правительств стран-членов Евросоюза 24 мая приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призвали европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

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Как известно, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего были задержаны журналист Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега.

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