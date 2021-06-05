МАУ передумала відновлювати рейси до Польщі

В авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" прийняли рішення не відновлювати авіасполучення України з Польщею з 18 червня 2021 року.
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
У компанії назвали причиною подібного рішення ситуацію з необхідністю обльоту території Білорусі, а також перерозподіл пасажиропотоків, який спостерігає авіакомпанія на цьому напрямку.
"МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують з/до Польщі, так і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені", – йдеться в повідомленні.
У компанії нагадали, що робити з квитками на рейси, які скасували. Можливі такі варіанти:
- Зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом.
- Обмін квитка на промо-код з додатковим 25% бонусом на сайті МАУ.
- Повернення коштів.
Раніше ми повідомляли, що Кіпр приєднався до списку країн-членів Євросоюзу, які закрили свій повітряний простір для польотів з Білорусі після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту.