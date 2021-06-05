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МАУ передумала відновлювати рейси до Польщі

5 червня, 19:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У компанії стежитимуть за запитами ринку і в разі необхідності авіакомпанія відновить авіасполучення – коли це станеться, невідомо

В авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" прийняли рішення не відновлювати авіасполучення України з Польщею з 18 червня 2021 року.

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Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

У компанії назвали причиною подібного рішення ситуацію з необхідністю обльоту території Білорусі, а також перерозподіл пасажиропотоків, який спостерігає авіакомпанія на цьому напрямку.

"МАУ уважно аналізуватиме ринок як прямих (point to point) пасажирів, які прямують з/до Польщі, так і трансферних пасажирів, які прямують із пересадкою в Польщі або Україні. У разі відновлення попиту, необхідного для мережі МАУ, рейси будуть відновлені", – йдеться в повідомленні.

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У компанії нагадали, що робити з квитками на рейси, які скасували. Можливі такі варіанти:

  • Зміна дати подорожі на рейси МАУ без оплати штрафу відповідно до тарифу в оригінальному класі протягом періоду дії квитка, за умови зняття обмежень аеропортом.
  • Обмін квитка на промо-код з додатковим 25% бонусом на сайті МАУ.
  • Повернення коштів.
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Раніше ми повідомляли, що Кіпр приєднався до списку країн-членів Євросоюзу, які закрили свій повітряний простір для польотів з Білорусі після примусової посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту.

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