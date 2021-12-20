Не может конкурировать с Boeing? Почему украинские авиакомпании не используют самолеты "Антонова"

Президент Международных авиалиний Украины рассказал о проблемах с сервисными базами для самолетов, сделанных в конструкторском бюро "Антонов"

Почему авиакомпании не использую самолеты "Антонова" для пассажирских перевозок / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские авиакомпании не используют самолеты КБ "Антонова", например АН-148 для международных перевозок, поскольку в других странах не построено для них сервисных баз.

Об этом в интервью заявил президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне.

Реклама

По его словам, без развитой сети сервисных баз, которая есть например у Boeing, обеспечить пассажирские перевозки на постоянной основе - невозможно.

"Это та история, которая сегодня не позволяет "Антонову" конкурировать с двумя самыми мощными производителями, которые обеспечили мировое покрытие своими сервисами, нормативными документами", – сказал Евгений Дыхне.

Президент МАУ отметил, что для внутренних пассажирских перевозок АН также вряд ли будут использоваться, но вовсе не из-за своих технических характеристик.

Реклама

Все намного проще, для авиакомпании крайне неудобно использовать самолеты разного производства для внутренних и международных рейсов, поскольку унификация флота – это важнейший фактор для сокращения затрат.

"Здесь важно определить один или два типа самолетов, которыми будут оперировать в компании. Сможет ли украинская компания организовать на АН-148 внутреннее сообщение – сложно сказать, возможно, но сложно", – сказала глава компании.

Лоукосты повышают цены на билеты

Эксперты считают, что авиакомпании-лоукостеры начнут повышать цены на свои билеты и эра дешевых путешествий подходит к концу.

Реклама

Причин несколько, но основная – пандемия COVID-19, а также рост спроса на путешествия летом 2022 года после открытия границ и сокращение пропускной способности авиакомпаний.

А пока лоукостеры предлагают новые, дешевые рейсы, сегодня рассказывают о новых направлениях из Украины в Европу и пишут, что конструкторское бюро "Антонов" построит пять самолетов для национальной авиакомпании.