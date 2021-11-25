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"Большое строительство" выходит на новый уровень: Зеленский объявил о создании национальной авиакомпании

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 ноября, 12:35
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Украина готова ивестировать в воздушный флот и привлекать мировые компании к авиастроительству
Ukrainian National Airlines появятся в рамках президентской программы "Большое строительство"
Ukrainian National Airlines появятся в рамках президентской программы "Большое строительство" / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание национального авиаперезчика Ukrainian National Airlines. Это произойдет в рамках программы "Большое строительство" и при участии европейской авиастроительной кампании Airbus.

Об этом он заявил на форуме "Большое строительство: авиация и туризм".

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"Очень символично: Украинские национальные авиалинии – UNA. Как наше государство: с большой историей, но всегда энергичное, юное и объединенное", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, Украина готова ивестировать в воздушный флот, привлекать мировые компании к авиастроительству и сотрудничать с украинскими производителями. Для страны этот проект важен не только для увеличения прибыли и пассажтропотока, но и для формирования имиджа и престижа страны.

"В рамках этой программы ("Больное строительство" – ред.) мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором говорили. От обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня", – заявил президент.

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Кроме того, французские консультанты провели исследование рынка и потдтвердили экономическую целесообразность создания нацперевозчика.

Европейская Airbus присоединится к созданию

"Я убежден, что решение правительства Украины о запуске нового украинского авиаперевозчика в это время является правильным. Потому что мы все сейчас переживаем период пандемии и надеемся, что после его завершения сможем восстановить авиатрафик и авиасообщение. И мы видим в Украине... большой потенциал для создания нового авиаперевозчика", – заявил вице-президент Airbus по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.

Он заявил, что компания видит большой потенциал в Украине и считает хорогим решением, что украинские власти решили создать Ukrainian National Airlines.

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"Поскольку, начиная создавать национального перевозчика с нуля, вы сразу сможете инвестировать в лучшие технологии, в лучший флот, который будет оставлять меньший углеродный след, будет потреблять меньше топлива, а значит, будет лучшим для окружающей среды", – отметил Сотиропулос.

Новые внутренние рейсы

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines на днях запустила запустила первые рейсы из Запорожья в Киев и из Киева во Львов.

Авиакомпания выполняет рейсы:

  • Киев – Львов, с 22 ноября, ежедневно;
  • Киев – Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;
  • Харьков – Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщает о самых актуальных регулярных маршрутах в течение осени. Из международного аэропорта "Борисполь" пассажиры могут улететь во Львов или Одессу.

Напомним, что украинская авиакомпания МАУ устроила распродажу авиабилетов на десятки направлений по случаю своего 29-летия. Самые дешевые международные билеты – в Вильнюс.

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