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"Антонов" побудує п'ять літаків для національної авіакомпанії UNA

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 17:09
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"Антонов" протягом трьох років побудує п’ять пасажирських літаків Ан-158 на 99 місць
Перший літак планують збудувати за рік
Перший літак планують збудувати за рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова державна авіакомпанія "Українські національні авіалінії" замовить у ДП "Антонов" п’ять пасажирських літаків.

Відповідний меморандум підписали ДК "Укроборонпром" та Міністерство інфраструктури України

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"Коли ми планували українського національного перевізника – це для стимулювання нашої авіагалузі. Україна одна з небагатьох країн, яка вміє будувати літаки, має технології, виробництво, людей. Не вистачало лише державних замовлень. І зараз ми починаємо це робити для цивільної авіації", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, безпосередні контракти з ДП "Антонов" будуть підписані у першому або другому кварталі наступного року. А літаки використовуватимуть на регіональних та на міжнародних рейсах на короткі відстані.

У свою чергу, гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв заявив, що "Антонов" протягом трьох років побудує п’ять пасажирських літаків Ан-158 на 99 місць. Перший літак планують збудувати за рік.

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Нові рейси по Україні

Українська авіакомпанія Windrose запроваджує щоденні рейси за маршрутом Київ – Івано-Франківськ – Київ. Вони виконуватимуться двічі на день. За таким маршрутом українці зможуть дістатися популярного гірськолижного курорта Буковель.

А Air Ocean Airlines вже запустила рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова.

Авіакомпанія виконує рейси:

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  • Київ – Львів, з 22 листопада, щоденно;
  • Київ – Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;
  • Харків – Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

Раніше ми повідомляли, що угорський лоукостер Wizz Air, у зимовому розкладі польотів на 2021-2022 рік, скасував 20 рейсів з України до міст Європи.

Нагадаємо, що українська авіакомпанія Azur Air Ukraine відкривала новий рейс з Одеси в Єгипет – до Марса-ель-Алама на узбережжі Червоного моря

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