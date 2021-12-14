"Антонов" побудує п'ять літаків для національної авіакомпанії UNA

"Антонов" протягом трьох років побудує п’ять пасажирських літаків Ан-158 на 99 місць

Перший літак планують збудувати за рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова державна авіакомпанія "Українські національні авіалінії" замовить у ДП "Антонов" п’ять пасажирських літаків.

Відповідний меморандум підписали ДК "Укроборонпром" та Міністерство інфраструктури України

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"Коли ми планували українського національного перевізника – це для стимулювання нашої авіагалузі. Україна одна з небагатьох країн, яка вміє будувати літаки, має технології, виробництво, людей. Не вистачало лише державних замовлень. І зараз ми починаємо це робити для цивільної авіації", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, безпосередні контракти з ДП "Антонов" будуть підписані у першому або другому кварталі наступного року. А літаки використовуватимуть на регіональних та на міжнародних рейсах на короткі відстані.

У свою чергу, гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв заявив, що "Антонов" протягом трьох років побудує п’ять пасажирських літаків Ан-158 на 99 місць. Перший літак планують збудувати за рік.

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Нові рейси по Україні

Українська авіакомпанія Windrose запроваджує щоденні рейси за маршрутом Київ – Івано-Франківськ – Київ. Вони виконуватимуться двічі на день. За таким маршрутом українці зможуть дістатися популярного гірськолижного курорта Буковель.

А Air Ocean Airlines вже запустила рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова.

Авіакомпанія виконує рейси:

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Київ – Львів, з 22 листопада, щоденно;

Київ – Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;

Харків – Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

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