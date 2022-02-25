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МАУ отменила все рейсы — когда возобновят полеты над Украиной

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 февраля, 12:29
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Отменили все чартерные и регулярные рейсы
МАУ приостановила полеты до 27 февраля
МАУ приостановила полеты до 27 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины приостановила все регулярные и чартерные рейсы из и до территории Украины. Полеты не будут осуществляться до 27 февраля 2022 включительно.

Об этом компания сообщила на официальном сайте.

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Такое решение обусловлено закрытием воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства с 24 февраля 2022 г. и необходимостью минимизации любых рисков для безопасности пассажиров.

Авиакомпания будет поддерживать связь с МИД Украины, Министерством инфраструктуры Украины. Учитывая сложную ситуацию в условиях военного состояния, авиаперевозчик обращает внимание на возможность вынужденных задержек и осложнений обратной связи на сервисных каналах коммуникации с пассажирами и рассчитывает на понимание.

Все пассажиры авиакомпании и граждане Украины, которые оказались за границей и должны вернуться в Украину, должны зарегистрироваться на государственном сайте Государственной регистрации украинских граждан. Зарегистрированным гражданам предоставят информацию о рейсах в указанные пункты и пункты прибытия в Украину.

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Воздушное пространство закрыли

Как сообщили в "Украэрорухе", страна закрыла воздушное пространство для самолетов гражданской авиации из-за "высоких рисков".

На какой срок введены ограничения для гражданской авиации, в "Украэрорухе" не уточняют, лишь отмечают, что обо всех изменениях по использованию воздушного пространства Украины сообщат дополнительно.

Ранее мы рассказывали, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic приняла решение приостановить ночные полеты над Украиной до конца февраля 2022 года.

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Также мы писали, сколько российские олигархи потеряли денег за день 24 февраля после начала войны на территории Украины. Суммы за день больше, чем за 2022 год в целом.

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