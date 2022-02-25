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МАУ скасувала всі рейси — коли відновлять польоти над Україною

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 лютого, 12:29
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Скасували усі чартерні та регулярні рейси
МАУ призупинила польоти до 27 лютого
МАУ призупинила польоти до 27 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України призупинила усі регулярні та чартерні рейси з та до території України. Польоти не здійснюватимуться до 27 лютого 2022 року включно.

Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

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Таке рішення обумовлено закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору з 24 лютого 2022 року та необхідністю мінімізації будь-яких ризиків для безпеки пасажирів.

Авіакомпанія підтримуватиме зв’язок з МЗС України, Міністерством інфраструктури України. З огляду на складну ситуацію в умовах воєнного стану авіаперевізник звертає увагу на можливість вимушених затримок та ускладнень зворотного зв’язку на сервісних каналах комунікації з пасажирами та розраховує на розуміння.

Усі пасажири авіакомпанії та громадяни України, які опинилися за кордоном і повинні повернутися в Україну, мають зареєструватись на державному сайті Державної реєстрації українських громадян. Зареєстрованим громадянам нададуть інформацію про рейси до вказаних пунктів та до пунктів прибуття до України.

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Повітряний простір закрили

Як повідомили в "Украерорусі", країна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через "високі ризики".

На який саме термін введено обмеження для цивільної авіації, в "Украерорусі" не уточнюють, лише зазначають, що про усі зміни щодо використання повітряного простору України повідомлять додатково.

Раніше ми розповідали, що латвійська національна авіакомпанія airBaltic ухвалила рішення призупинити нічні польоти над Україною до кінця лютого 2022 року.

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Також ми писали, скільки російські олігархи втратили грошей за день 24 лютого після початку війни на території України. Суми за день більші, ніж за 2022 рік загалом.

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