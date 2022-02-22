Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Ще одна авіакомпанія призупинила польоти над Україною

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 14:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього разу компанія латвійська
Ще одна компанія скасувала рейси над Україною
Ще одна компанія скасувала рейси над Україною / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Латвійська національна авіакомпанія airBaltic ухвалила рішення призупинити нічні польоти над Україною до кінця лютого 2022 року.

Про це інформує Delfi.

Реклама

"Безпека наших пасажирів і співробітників є головним пріоритетом. airBaltic перед кожним рейсом оцінює поточну ситуацію і слідує рекомендаціям офіційної влади. airBaltic є гнучкою авіакомпанією за необхідності", — наголошують в авіакомпанії.

Через тимчасове призупинення польотів авіакомпанія скасувала п'ять нічних рейсів між Києвом та Ригою, а також два рейси між Одесою та Ригою. Авіакомпанія зв'яжеться з пасажирами зазначених рейсів та запропонує їм перенести бронювання на інші рейси.

Проте денні рейси з Києва до Риги та Вільнюса авіакомпанія продовжить.

Ситуація з лоукостером SkyUp

13 лютого літак Фуншал – Київ приземлився у Кишиневі, не долетівши до української столиці.

Реклама

Виявляється, повітряне судно перебувало у лізингу, і його власник заборонив авіакомпанії здійснювати будь-які польоти над Україною.

Наразі генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов наголосив, що польоти, які виконуються зараз, абсолютно безпечні, оскільки оцінка ризиків відбувається кожні 24 години. Додаткові рейси у SkyUp не планують вводити, усі польоти виконують за розкладом.

Нагадаємо, що німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва та з Києва з 21 по 28 лютого. Проте не уточнила, чи це пов'язано з можливим вторгненням РФ.

Реклама

Раніше ми також писали, що "Антонов" протягом трьох років збудує п'ять пасажирських літаків Ан-158 на 99 місць.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Путін підписав Росії вирок? Як визнання "ЛДНР" вдарить по економіці РФ Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Ще одна авіакомпанія призупинила польоти над Україною Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Ціни на пальне: скільки коштує бензин на популярних заправках в Україні Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37375.46

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2576.02

Litecoin (LTC)

103.89

Ripple (XRP)

0.7

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
34,58
33,58
32,80
19,01
36,49
36,09
35,38
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти